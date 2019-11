Am Flughafen in Amsterdam kommt es zu einem Großeinsatz der Polizei. Es soll sich um eine "verdächtige Situation" handeln. Dann die Entwarnung: Alle Passagiere und Crewmitglieder sind in Sicherheit. Es handelt sich um einen Fehlalarm.

Am Flughafen-Schiphol ist es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen, nachdem ein Crewmitglied versehentlich einen Fehlalarm ausgelöst hat. Die niederländische Grenzpolizei meldete zuvor eine "verdächtige Situation" via Twitter. Die Flughafenverwaltung sprach laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP von einer "ernsten Lage, die große Auswirkungen auf die Bevölkerung haben kann".

Wie der Flughafen inzwischen per Twitter mitteilte, seien alle Passagiere und Crewmitglieder von Bord und in Sicherheit. Es handelte sich um ein Flugzeug der spanischen Gesellschaft Air Europa. Diese meldete per Twitter einen "falschen Alarm". Der Notruf, der ein Protokoll für eine Flugzeugentführung auslöst, sei irrtümlich abgesetzt worden. Nach Angaben der Fluggesellschaft hebt die Maschine demnächst wie geplant in Richtung Madrid ab.

Nach einem Bericht des niederländischen Fernsehsenders NOS war ein Teilbereich des Flughafens geräumt worden. Autos mit abgedunkelten Scheiben seien zum Gate D5 gefahren. Nach Informationen des "Algemeen Dagblad" sei ein schwer bewaffnetes Spezialkommando der Polizei vor Ort gewesen.