In mehr als 5000 Fällen spricht das Landgericht Hamburg den ehemaligen SS-Wachmann Bruno D. der Beihilfe zum Mord schuldig. Es bleibt allerdings bei einer Bewährungsstrafe, weil der 93-Jährige als Jugendlicher verurteilt wird.

Der ehemalige SS-Wachmann Bruno D. ist vom Hamburger Landgericht zu zweijähriger Jugendhaft auf Bewährung verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 93-Jährige in den Jahren 1944 und 1945 mehrere Monate als Jugendlicher zur Wachmannschaft des Konzentrationslagers Stutthof gehört hatte. Er habe sich damit der Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen und zum versuchten Mord in einem Fall schuldig gemacht.

Der Prozess findet nach Jugendstrafrecht statt, weil der Mann zu Beginn der Tatzeit im Jahr 1944 erst 17 Jahre alt war. Die Staatsanwaltschaft hatte D. vorgeworfen, durch seinen Dienst von August 1944 bis April 1945 sei er ein "Rädchen der Mordmaschinerie" der Nationalsozialisten gewesen. Die Verteidigung hatte dagegen Freispruch gefordert. Eine Beteiligung an einem konkreten Verbrechen wird dem Angeklagten nicht vorgeworfen.

In seinem letzten Wort hatte der Angeklagte die Überlebenden und Hinterbliebenen der KZ-Opfer um Entschuldigung gebeten. Er selbst hat mehrfach erklärt, dass er als nicht frontdienstfähiger Wehrmachtssoldat nach Stutthof abkommandiert worden sei und dort ohne seine Zustimmung in die SS übernommen wurde. Er habe kein einziges Mal von seiner Waffe Gebrauch gemacht. Staatsanwalt Lars Mahnke stellte dagegen in seinem Plädoyer fest, dass die SS-Wachmannschaften vom Bundesgerichtshof als Verbrecherbande eingestuft worden seien. Jeder, der dort Mitglied gewesen sei, habe sich schuldig gemacht.

In Stutthof hielt die SS mehr als 100.000 Menschen gefangen, rund 65.000 starben. Dort war unter anderem eine Gaskammer in Betrieb. Vier ehemalige Gefangene hatten persönlich im Gerichtssaal ausgesagt, zwei weitere waren über eine Videoschaltung angehört worden. Die Überlebenden hatten von täglichen Misshandlungen wie Schlägen und stundenlangen Appellen, Hinrichtungen sowie von Hunger und einer Fleckfieber-Epidemie berichtet.