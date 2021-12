Vor einer Woche zogen rund 1000 Gegner der Corona-Maßnahmen durch das thüringische Greiz, darunter Rechtsextreme. Bei Ausschreitungen wurden 14 Beamte verletzt. Eine kreative Protestaktion richtet sich nun gegen die Gewalteskalation - und kommt ganz ohne Kontakt aus.

Im ostthüringischen Greiz haben Institutionen und Vereine gemeinsam ein Zeichen gegen die teils gewaltvollen Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen gesetzt. In der Stadt wurden Pappfiguren mit Namen aufgestellt, die stellvertretend für Teilnehmer der Aktion "Greiz dreht auf" standen. Diese wollten selbst nicht auf die Straße gehen, um das Infektionsrisiko gering zu halten.

Die Figuren tragen die Namen von Teilnehmenden der Protestaktion. (Foto: dpa)

Eine Sprecherin der Aktion sagte, man habe all denen eine Stimme geben wollen, die hilflos und mit Bedauern die Nachrichten zu den Protesten in der eigenen Stadt verfolgten. "Ohne Corona würden wir gemeinsam feiern!", stand auf einem weiteren Banner, "Greiz hat Reiz" und "Greiz ist nice" auf anderen Schildern. Ab 19 Uhr wurden für eine halbe Stunde Weihnachtslieder von Dächern der Stadt abgespielt - um der "Hilflosigkeit entgegenzuwirken und nicht mehr ohnmächtig zuschauen zu müssen".

Auf der Internetseite der Aktion heißt es: "Wir sind entsetzt, dass Gewalt und Hass mit Fackeln und Böllern durch unsere Straßen getragen werden. Wir sind verunsichert, wenn Krankenhausmitarbeitende nicht zu ihrem Arbeitsplatz kommen, um Menschen zu helfen."

Am vergangenen Samstagabend waren laut Polizei bis zu 1000 Menschen in Greiz auf die Straße gegangen, darunter rechtsextreme Gewalttäter aus Thüringen und den umliegenden Bundesländern. Bei dem in sozialen Medien propagierten Protest kam es zu Gewalt, 14 Polizisten wurden verletzt.

Die Polizei hatte sich nun auf mögliche größere illegale Versammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen vorbereitet. Die Brücke, auf der sich die Lage zuletzt zugespitzt hatte, wurde von Beamten aus Thüringen, Berlin und von der Bundespolizei großflächig abgesperrt. Auch ein Wasserwerfer stand bereit.