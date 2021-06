In Teilen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kommt es am Abend zu starken Unwettern: Es gibt Berichte von überfluteten Straßen, Erdrutschen und Verletzten bei Autounfällen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem weiteren Gewitterkomplex.

Starkregen, Hagel und Überschwemmungen: Wegen heftiger Gewitter im Südwesten sind am Abend zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Besonders der Kreis Calw in Baden-Württemberg war den Angaben zufolge betroffen. Ein Polizeisprecher in Pforzheim sprach von überfluteten Straßen, überlaufenden Gullys und Erdrutschen in der Gemeinde Altensteig. In der Gemeinde Wildberg lagen laut Feuerwehr Bäume auf den Gleisen. Am Fluss Nagold wurde eine Mauer über einige Meter weggerissen.

Der Starkregen flutete auch die Gemeinde Bösingen im Kreis Rottweil. Aufnahmen im Netz zeigen, wie Autos in den Eis- und Wassermassen versinken. Ein Sprecher der Polizei berichtete von 40 Einsätzen allein in der Gemeinde. Die Reutlinger Feuerwehr meldete am Abend im Auftrag des baden-württembergischen Innenministeriums, dass alle Notrufleitungen im Kreis Reutlingen überlastet seien. Die Bürger sollten nicht auflegen, sondern in der Leitung bleiben. Die Notrufannahme könne bis zu fünf Minuten dauern.

Der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Calw sprach von ziemlich heftigen Überschwemmungen. Der Süden und Osten des Kreises seien besonders betroffen. Bäume würden auf Straßen und Gleisen liegen, Keller seien vollgelaufen. Die Leitstelle sei personell verstärkt worden. Er sprach von 150 Einsätzen in zwei Stunden. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Wie heftig die Schäden und Ausmaße des Unwetters sind, war zunächst unklar. Die Deutsche Bahn meldete auf Twitter, dass ein Baum zwischen Stuttgart und Ulm auf dem Gleis liege. Fernverkehrszüge würden zurückgehalten und nach Möglichkeit umgeleitet, es komme zu Haltausfällen. Auch die Gäubahn sei vom Unwetter betroffen. Zwischen Horb und Rottweil sei die Strecke unterbrochen.

Heftige deckten Teile des Opernhauses in Stuttgart ab. Das teilte Intendant Viktor Schoner mit. "Ich stehe unter dem Dach und werde ganz schön nass", sagte er. Der Sturm habe Teile des Daches abgedeckt. Kupferteile seien auf den Vorplatz gestürzt. Die Seitenbühne stehe unter Wasser. Auch eine Statue sei abgestürzt. Teils regne es über Lampen ins Gebäude. 250 Gäste seien zur Zeit des Unwetters bei einem Liederabend in der Oper gewesen, niemand sei verletzt worden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Abend vor "teils extremem Unwetter" im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb - und vor Hagelkörnern mit einem Durchmesser bis fünf Zentimeter. Von der Schweiz her ziehe ein weiterer Gewitterkomplex Richtung Bodensee und Oberschwaben - mit Großhagel und heftigem Starkregen.

Mehrere Unfälle mit Verletzten

Auf Autobahnen in Rheinland-Pfalz kam es während eines Unwetters zu mehreren Unfällen mit Verletzten. Auf der A3 und der A48 habe es am späten Nachmittag infolge des Starkregens im Bereich der Autobahnpolizei Montabaur sieben Unfälle gegeben, teilte die Polizei mit. Das Wetter sorgte am Abend auch im Bereich der Bundesstraße 260 Bad Ems-Koblenz für Probleme. Die Feuerwehr in Koblenz meldete am Abend Unwetter-Einsätze im gesamten Stadtgebiet.

Auch über Teile Hessens gingen am Abend Unwetter mit Blitz und Donner und viel Regen nieder. Betroffen war insbesondere Südhessen. Bei Lützelbach im Odenwald wurde nach Angaben der Polizei wegen umgestürzter Bäume eine Landstraße gesperrt. In Michelstadt wurde ein Gullydeckel hochgespült, auf einer Kreisstraße landete Geröll auf der Fahrbahn. In Dieburg schlug ein Blitz in ein Dach ein.

Auch ntv-Meteorologe Björn Alexander warnt vor Gewittern, Starkregen, Hagel oder Sturmböen in weiten Teilen Deutschlands. In der Nacht verlagere sich der Schwerpunkt der Unwetter vom Westen über die Landesmitte in Richtung Norden. "Derzeit sprechen die Wettercomputer dafür, dass es eine der schwersten, vielleicht sogar die schwerste Unwetterlage des Jahres 2021 bisher werden könnte", sagt Alexander.