Noch nie war der Zuwachs an neuen Corona-Fällen innerhalb eines Tages so hoch: Die Landesbehörden melden 26.775 Neuinfektionen. Acht Bundesländer verzeichnen Zahlen im vierstelligen Bereich. Von einer Trendwende ist zwei Wochen vor Weihnachten nichts erkennbar.

Der aktuelle Tageszuwachs an neu erkannten Coronavirus-Fällen bedeutet einen neuen deutschen Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Binnen 24 Stunden kamen 26.775 Neuinfektionen hinzu. Die Zahl liegt mit fast 3000 Fällen mehr sogar deutlich über dem bisherigen Höchstwert vom 20. November, als die Länder 23.856 neue Ansteckungen binnen eines Tages registriert hatten. Die Gesamtzahl an Corona-Fällen ist damit auf 1.259.442 gestiegen. Eine Trendwende ist nach fünfeinhalb Wochen "Lockdown light" nicht erkennbar.

Auch das Niveau der Totenzahlen bleibt hoch: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion stieg an diesem Donnerstag um 509 auf insgesamt 20.765. Als aktuell infiziert gelten rund 316.000 Personen.

Die Ansteckungsrate (R-Wert) wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 0,90 angegeben (Vortag: 0,91) Das bedeutet, dass im Durchschnitt 10 Infizierte 9 weitere Menschen mit Sars-CoV-2 anstecken. Der 7-Tage-R-Wert liegt aktuell bei 1,03 (Vortag: 0,99). Laut Divi-Register werden in Deutschland derzeit 4339 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, 2505 davon werden beatmet. Rund 4753 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit noch frei.

In ihren Tagesberichten verzeichnen acht Bundesländer vierstellige Zuwächse: Nordrhein-Westfalen führt das Länderfeld mit 5178 neu registrierten Ansteckungen an. In der Liste der Länder mit den höchsten Tageswerten folgen Bayern (4983), Baden-Württemberg (4208), Sachsen (2366), Berlin (1656), Niedersachsen (1466), Hessen (1340) und Rheinland-Pfalz (1317). Gemessen an der Einwohnerzahl ist Sachsen an diesem Donnerstag das Land mit dem größten Tageszuwachs an Neuinfektionen: Der Freistaat verzeichnet 58,1 neue Fälle je 100.000 Einwohner.

Hinweis: Die Zahlen des RKI weichen in der Regel leicht von jenen Falldaten ab, die ntv.de täglich am Abend meldet. Das ntv.de-Datenteam greift direkt auf die Meldezahlen aus den Bundesländern zu, wie sie von den Ministerien und Behörden vor Ort veröffentlicht werden. Das RKI hingegen ist an die gesetzlich vorgeschriebenen Meldewege gebunden, was zu einem zeitlichen Verzug führen kann.

Zudem bilden die jeweiligen Tageswerte unterschiedliche Erfassungszeiträume ab: Die ntv-Auswertung sammelt die jeweils bis zum Abend veröffentlichten Länderangaben und errechnet daraus einen täglichen Stand der gemeldeten Fallzahlen, der in der Regel ab 20.00 Uhr veröffentlicht wird. Das Erfassungssystem des RKI dagegen berücksichtigt eingehende Meldungen bis Mitternacht, wobei der aktuelle Datenstand dann am nachfolgenden Morgen bekannt gegeben wird.