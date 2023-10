Die Liebe der Deutschen zu ihren vierbeinigen Gefährten lässt beim Fiskus die Kassen klingeln: Die Einnahmen aus der Hundesteuer steigen weiter an. Aktuell nimmt Deutschland damit mehr Geld ein als jemals zuvor.

Neuer Rekord bei den Steuereinnahmen: Städte und Gemeinden in Deutschland haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchstbetrag mit Abgaben auf die Haltung von Hunden verbucht. Die öffentliche Hand kassierte im zurückliegenden Jahr insgesamt rund 414 Millionen Euro an Hundesteuer, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies sei "ein neuer Rekordwert", erklärten die Statistiker.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer lagen damit 2020 rund 3,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Die Entwicklung folgt einem längerfristigen Trend: Das Hundesteueraufkommen ist in den letzten Jahren "durchgehend gestiegen", bestätigte das Bundesamt mit Sitz in Wiesbaden. Im Zehn-Jahresvergleich beläuft sich das Plus auf satte 44 Prozent.

Die Hundesteuer gehört zu den örtlichen Steuern und ist an die Haltung von Hunden geknüpft. Die Kommunen legen die Höhe der Abgabe und die Ausgestaltung der Hundesteuer lokal nach eigenem Ermessen fest. Der Betrag bemisst sich oft an der Zahl der Hunde oder an der Hunderasse. Die Details werden in den Kommunalsatzungen festgelegt. Die fälligen Steuersätze können sich von Ort zu Ort erheblich unterscheiden.

Extra-Steuer für Kampfhunde

Da die Höhe der Abgaben variabel ist, lassen sich aus dem Steueraufkommen keine Rückschlüsse auf die Zahl der gehaltenen Hunde ziehen. "Mit der Hundesteuer werden vornehmlich ordnungspolitische Ziele verfolgt", heißt es beim Bundesfinanzministerium allgemein zur Erklärung. Die Steuer soll unter anderem dazu beitragen, die Zahl der Hunde zu begrenzen.

Tatsächlich nutzen viele Kommunen ihren Spielraum bei der Steuerfestsetzung, um zum Beispiel die Zahl der gehaltenen Hunde einzuschränken. Für Zweit- und Dritthunde wird vielerorts ein deutlich höherer Betrag fällig. Einzelne Städte erheben insbesondere für sogenannte Kampfhunde - also Hunde, bei denen aufgrund ihrer angezüchteten Eigenschaften erfahrungsgemäß von einem höheren Risiko für die Allgemeinheit auszugehen ist - einen gesonderten Aufschlag.

Je nach Wohnort werden so pro Jahr schnell mehrere Hundert Euro fällig. Bezahlt wird die Steuer von den Hundehaltern, die ihre Tiere bei den vor Ort zuständigen Behörden anmelden müssen. In der Regel handelt es sich bei den gehaltenen Vierbeinern um reine Haustiere. Wach-, Rettungs-, Hilfs- oder Hütehunde sind von der Hundesteuer ausgenommen oder können auf Antrag von der Hundesteuer befreit werden.