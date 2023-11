Noch ein paar Stunden läuft der RTL-Spendenmarathon. Moderator und Herz des Ganzen Wolfram Kons ist sich sicher: "Da geht noch was!" Bitte spenden Sie, lautet sein Aufruf und der vieler Stars, die mitmachen. Und wer Geld gibt, bekommt auch etwas zurück - Zufriedenheit und gutes Karma!

Nach einer schlaflosen Nacht, nach turbulenten und emotionalen Stunden on air verkündete Wolfram Kons morgens bereits einen sensationellen Spendenstand in Höhe von mehr als 8,8 Millionen Euro. "Danke, dass Sie an unserer Seite stehen, denn nur gemeinsam können wir ganz viel für bedürftige Kinder in Deutschland und in der ganzen Welt bewirken. Wir benötigen wirklich jeden Euro in diesen ganz besonderen Zeiten", so Wolfram Kons. "Bitte spenden Sie weiter!"

In den ersten Stunden der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen begrüßte Wolfram Kons bereits etliche Stars, und so wird es bis 18 Uhr heute auch weitergehen: Isabel Edvardsson, Mirja Boes, Philipp Lahm und Moderatorin Annika Lau. Sie alle engagieren sich als Projektpatinnen und -paten und berichteten von ihren Besuchen bei den bedürftigen Kindern vor Ort.

Roland Kaiser schenkte nicht nur mit seiner Hymne des RTL-Spendenmarathons "Bis ans Ende der Welt" echte Gänsehautmomente, er versteigerte auch ein Sakko (inklusive Treffen!), das für 20.000 Euro unter den Hammer kam. Zudem nahmen und nehmen neben NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst unter anderem die "Verräter" Claude Oliver Rudolph und Sabrina Setlur, Sila Sahin, Tatjana Clasing, Ulrike Frank, Tina Ruland, die RTL-ModeratorInnen Katja Burkard, Birgit von Bentzel, Andreas von Thien, Jan Hofer, sowie die Ex-Sportprofis Thorsten Legat und Fabian Hambüchen die Spendenanrufe im Callcenter entgegen.

Selbst die Pochers sind dabei

Bei der Charity-Auktion wechseln rund um die Uhr stündlich persönliche Kostbarkeiten vieler Stars den Besitzer. So gingen bisher ein exklusiver Setbesuch inklusive Komparsenrolle bei "GZSZ" für 8.200 Euro, das Holzfäller-Hemd von Julian Nagelsmann, das er bei seinem ersten Einsatz als Bundestrainer trug, für 4.400 Euro, ein Meet & Greet mit Günther Jauch für 5.100 Euro über den Spendentresen. Und es geht weiter!!

Beim "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" mit Günther Jauch erspielten Kabarettist Torsten Sträter, Fußballexperte Reiner Calmund, das Ex-Paar Amira und Oliver Pocher bei ihrem wohl letzten gemeinsamen Auftritt in einer TV-Show, sowie Sänger Sasha zusammen 317.000 Euro für den RTL-Spendenmarathon.

Neuer Weltrekord für Joey Kelly

Auch Joey Kelly hat in der Nacht kein Auge zugetan. Der Ausdauersportler will gemeinsam mit 17 Teams bei der "24h-American Football-Challenge" einen neuen Weltrekord aufstellen. Eine Strecke von 4.000 Kilometern müssen alle Beteiligten bis zum Finale des RTL-Spendenmarathons auf einem 200 Meter langen Football Parcours hinter sich gebracht haben, dann ist ihnen ein erneuter Weltrekord sicher.

Noch mehr Paten: Nico Santos und Isabel Edvardsson

Lehe gilt als der ärmste Stadtteil Deutschlands. In Bremerhaven, zu dem der Bezirk zählt, ist die Kinderarmut bundesweit am höchsten. Jedes dritte Kind ist dort von Armut betroffen und braucht finanzielle und vor allem auch moralische Unterstützung. "Das muss sich so schnell wie möglich ändern", so Nico Santos. Der erfolgreiche Sänger ist als Projektpate von "RTL – Wir helfen Kindern" nach Lehe gekommen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Gemeinsam mit RTL und "Die Arche Kinderstiftung" will er so schnell wie möglich das 20. RTL-Kinderhaus eröffnen. Die passenden Räume sind schon gefunden, doch für die Renovierung und die laufenden Kosten werden dringend Spenden benötigt.

"Das RTL-Kinderhaus Arche ist so eine Basis, die das Leben von vielen, vielen Kindern hier nachhaltig und positiv prägen kann", ist sich Santos sicher. (Foto: RTL/ Wir helfen Kindern)

Nico Santos, selbst unweit entfernt in Bremen geboren, weiß, wie wichtig die Anlaufstelle für sozial benachteiligte Kinder ist: "Ich selber hatte eine wunderschöne Kindheit. Durfte in einer schönen familiären Umgebung, mit tollen Freunden aufwachsen. Ich hatte sehr viel Glück – aber nicht jedes Kind hat das. Aber die Kindheit ist das Wichtigste. Jedes Kind braucht eine Basis, die Sicherheit gibt und in der jedes Kind es selbst sein kann." Viele Kinder wissen schon in der vierten Klasse, dass sie wie ihre Eltern und Großeltern Sozialhilfeempfänger werden, wenn sie groß sind. Diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist ein wichtiges Ziel der Verantwortlichen der RTL-Kinderhäuser.

"Ich freue ich mich, in ein paar Monaten bei der Eröffnung des RTL-Kinderhauses Arche in Lehe dabei zu sein – aber dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Bitte helfen Sie und spenden Sie!

"Es bricht mir das Herz"

Isabel Edvardson, die selbst Mutter ist, kann die Situation vieler Kinder in Malawi kaum ertragen. (Foto: RTL/ "Wir helfen Kindern")

Für Isabel Edvardsson ist es eine sehr schwere Reise. Der "Let’s Dance"-Star ist als Projektpatin von "RTL – Wir helfen Kindern" nach Malawi gereist. Das afrikanische Land zählt zu den ärmsten der Welt. Etwa 18 Prozent der Bevölkerung sind unterernährt, fast 40 Prozent der Kleinkinder leiden aufgrund chronischer Mangelernährung unter Wachstumsverzögerungen. Hinzu kommen mangelnde Hygiene und medizinische Versorgung. Die Folgen für viele Kinder sind dramatisch – sie drohen, unter anderem, völlig zu erblinden.

"Das zu hören, bricht mir das Herz. Wenn niemand den Kindern hilft, werden sie zum Teil vollständig erblinden", so Isabel Edvardsson, selbst zweifache Mutter, mit Tränen in den Augen. "Die medizinische Versorgung von Kindern mit Augenkrankheiten muss dringend verbessert werden. Dafür kämpfe ich jetzt! Wir müssen die Kinder in Malawi vor einem Leben in der Dunkelheit bewahren. Bitte spenden Sie!“

Die Leitungen sind heute noch bis 18.30 Uhr geöffnet