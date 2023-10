Über dieses kuriose Date debattieren Tausende auf Tiktok: Bei ihrer ersten Verabredung mit einem Mann verdrückt eine Frau vier Dutzend Muscheln. Ihr Gegenüber bestellt lediglich ein Glas Wein - und macht sich aus dem Staub, als die Rechnung kommt.

Was bedeutet es eigentlich genau, jemanden "auf einen Drink" einzuladen? Über diese Frage zerbrechen sich derzeit viele Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzer den Kopf. Auslöser ist das erste Date einer Frau im US-Bundesstaat Georgia, die sich im Internet EquanaB nennt. Ihre Verabredung hatte ihr angeboten, sie für ihr erstes Treffen auf ein Getränk einzuladen. Was nach einem gewöhnlichen Date klingt, lief schnell aus dem Ruder. Am Ende saß die Frau alleine im Restaurant - vor einem Berg an Austern-Schalen und mit einer 184-Dollar-Rechnung.

Auf Tiktok berichtet die Frau nicht nur, was schiefgelaufen war, sie hat auch Teile des Dates mitgefilmt. So hatten sie und ihr Date sich in einem Austern-Restaurant verabredet, die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, wie die Frau das Lokal betritt. Kurz darauf zeigt die Kamera den Grund für das missglückte Date: Auf dem Tisch stapeln sich Teller mit Austern. Insgesamt vier Dutzend Muscheln schlürfte die Frau aus. Ein Dutzend kostet in dem Restaurant 15 Dollar.

"Als die vierte Portion kam, hat er mich ganz verrückt angeschaut", berichtet die Frau. Das allerdings interessierte sie recht wenig. "Ich sagte: Du hast mich eingeladen, also werde ich auch essen." Ob Missverständnis oder nicht, das Date nahm seinen Lauf. Das Video zeigt, wie die Frau jede der 48 Muscheln mit einem lauten Schlürfen aß. Anschließend bestellte sie ein weiteres Hauptgericht: Krabbenkuchen mit roten Kartoffeln.

Das ausgiebige Abendessen der Frau spiegelte sich schließlich in der Rechnung: 184 US-Dollar verlangte der Kellner. Für ihre Verabredung, die der Frau zufolge nur ein Glas Wein bestellte, war in diesem Moment Schluss. Er gab vor, zur Toilette zu müssen - und kam nie wieder. Nach rund 30 Minuten dämmerte der Frau, was geschehen war: "Warum zum Teufel hat er gesagt, dass er auf die Toilette geht und ist nicht zurückgekommen?" Die Rechnung blieb nun wohl oder übel an ihr hängen.

"Du hast den halben Ozean verschlungen"

An dieser Stelle könnte die Geschichte eines missglückten Dates enden. Allerdings entschied sich die Frau, ihre Verabredung zur Rede zu stellen. "Mit der Rechnung zu verschwinden, ist verrückt", schrieb sie ihm per SMS. Die Antwort kam prompt: "Ich habe dir angeboten, dich auf einen Drink einzuladen. Du hast aber so viel Essen bestellt." Anschließend schlug er vor, die Getränke zu übernehmen - ein Friedensangebot. Das konnte sein Date, immer noch empört über den heimlichen Abgang, nicht besänftigen.

Mittlerweile diskutieren Menschen rund um die Welt über das schiefgelaufene Date der Frau. Mehrere US-Medien berichteten über sie, über 5,4 Millionen Menschen sahen ihr Video auf Tiktok. Dabei geht es den meisten weniger um das Date an sich, als vielmehr um das Verhalten der beiden Verabredeten. Fassungslos macht viele Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzer etwa die Menge an Austern, die die Frau verdrückte. Das allerdings sei nicht ungewöhnlich, sagte der Geschäftsführer des Restaurants im US-Magazin "Rolling Stone". "Neu ist das Verhalten der Frau für uns nicht. Es war einfach ziemlich lustig."

Neben der Muschelmenge heizt jedoch vor allem eine Frage die Debatte an: Durfte der Mann die Frau auf der Rechnung sitzen lassen? Immerhin hatte er sie eingeladen, betonen einige. Die große Mehrheit schlägt sich jedoch auf die Seite des vom Date Geflüchteten. Bei der Menge müsse die Frau ihr Abendessen selbst zahlen. Ein User fasst es so zusammen: "Er sagte buchstäblich, wir könnten uns auf einen Drink treffen, und dann hast du den halben Ozean verschlungen."