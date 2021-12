Die Inzidenz sinkt, zum zweiten Mal in Folge. Diesmal fällt der Rückgang deutlicher aus als am Vortag. Die Infektionszahlen stagnieren derweil auf hohem Niveau. Finster sieht es bei den Sterbezahlen aus. Sie erhöhen sich im Vergleich zur letzten Woche um gut ein Drittel.

Nach einem wochenlangen Anstieg ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen den zweiten Tag in Folge zurückgegangen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sank der Wert auf 442,9. Seit Anfang November war die Inzidenz rasant angestiegen, am 8. November übersprang sie erstmals die Schwelle von 200. In der Folge wurden täglich neue Höchststände registriert. Am Dienstag meldete das RKI dann erstmals seit mehr als drei Wochen einen Rückgang der Inzidenz, wenn auch nur einen minimalen. Sie sank von 452,4 auf 452,2.

Die Zahl der Neuinfektionen stagniert derweil auf hohem Niveau. 67.186 positive Tests haben die Gesundheitsämter dem RKI gemeldet, 302 mehr als am letzten Mittwoch. Ob das Wachstum damit tatsächlich gestoppt ist, ist allerdings fraglich. In vielen Kreisen sind die Gesundheitsämter so überlastet, dass sie mit der Meldung der Fallzahlen nicht mehr hinterherkommen.

Bei den Sterbezahlen ist noch keine Trendumkehr absehbar – im Gegenteil. 446 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registrierte das RKI binnen 24 Stunden, in der Vorwoche waren es 335 Tote. Seit Beginn der Pandemie starben 101.790 Menschen in Deutschland unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2.

Als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen hatten Bund und Länder am 18. November die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz festgelegt. Am Dienstag lag sie bundesweit bei 5,73. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen. Entscheidend ist allerdings der Tag der Meldung der Infektion, nicht der Krankenhauseinweisung, so dass der Wert nur begrenzte Aussagekraft über die aktuelle Lage in den Krankenhäusern hat. Ab einem Wert von drei gilt in einem Bundesland flächendeckend für Veranstaltungen die 2G-Regel - das heißt, nur gegen das Coronavirus Geimpfte und von Covid-19 Genesene sind zugelassen.

Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie ist laut RKI auf 5.903.999 gestiegen. 4.937.600 von ihnen gelten als genesen.

Hinweis: Die Zahlen des RKI weichen in der Regel leicht von jenen Falldaten ab, die ntv.de täglich am Abend meldet. Das ntv.de-Datenteam greift direkt auf die Meldezahlen aus den Bundesländern zu, wie sie von den Ministerien und Behörden vor Ort veröffentlicht werden. Das RKI hingegen ist an die gesetzlich vorgeschriebenen Meldewege gebunden, was zu einem zeitlichen Verzug führen kann.

Zudem bilden die jeweiligen Tageswerte unterschiedliche Erfassungszeiträume ab: Die ntv-Auswertung sammelt die jeweils bis zum Abend veröffentlichten Länderangaben und errechnet daraus einen täglichen Stand der gemeldeten Fallzahlen, der in der Regel ab 20 Uhr veröffentlicht wird. Das Erfassungssystem des RKI dagegen berücksichtigt eingehende Meldungen bis Mitternacht, wobei der aktuelle Datenstand dann am nachfolgenden Morgen bekannt gegeben wird.