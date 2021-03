Vorfall in Wales

Im Süden von Wales müssen Polizei und Rettungsdienste zu einem Großeinsatz ausrücken. Laut Medienberichten werden mehrere Menschen bei einem Messerangriff verletzt. Wenige Stunden später steht fest: Für eine 16-Jährige kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Vorfall in einem Dorf in Wales ist ein 16 Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Medien hatten zunächst von einer Messerattacke berichtet. Die Polizei wollte sich zum Hergang des Vorfalls jedoch nicht äußern. Die Todesursache der Jugendlichen sei ungeklärt, hieß es in einer Mitteilung lediglich.

Zwei Männer wurden im Zusammenhang mit den Ereignissen festgenommen. Sie seien zur Behandlung ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei weiter. Von weiteren Beteiligten werde nicht ausgegangen. Einen terroristischen Hintergrund schlossen die Ermittler aus.

Das Geschehen soll sich in einem kleinen Dorf im Süden des britischen Landesteils, in der Grafschaft Rhondda Cynon Taf zugetragen haben. Der Regierungschef von Wales, Mark Drakeford, äußerte sich bei Twitter besorgt. Die Berichte von dem Vorfall seien "zutiefst beunruhigend", schrieb er.