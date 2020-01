Eine irrtümlich versandte Warnmeldung löst in Kanada große Aufregung aus. Millionen Menschen erhalten bei einer Übung für den Notfall einen Hinweis auf einen angeblichen nuklearen Störfall. Erst geraume Zeit später gibt der Betreiber Entwarnung.

Ein Fehlalarm hat die Anwohner eines Atomkraftwerks in Kanada in Angst und Schrecken versetzt. Am Sonntagmorgen (Ortszeit, früher Nachmittag MEZ) erhielten Millionen Menschen in der Provinz Ontario per SMS eine Warnmeldung über einen "Vorfall" im Atomkraftwerk Pickering nahe der Millionenstadt Toronto. Es habe dort "keinen ungewöhnlichen Ausstoß an Radioaktivität" gegeben, hieß es. Notfall-Teams seien im Einsatz. Erst nach einer knappen Stunde gab die Betreiberfirma Entwarnung. Beim Versand der Warnmeldung habe es sich um einen "Fehler" gehandelt, hieß es. Für die Bevölkerung oder die Umwelt bestehe keine Gefahr.

Warnmeldung auf dem Smartphone: Diese Nachricht ging an alle Empfänger in Ontario. (Foto: via REUTERS)

Die Provinzregierung von Ontario entschuldigte sich für die Panne und leitete eine Untersuchung ein. Die Warnmeldung wurde demnach versehentlich im Rahmen einer Notfallübung verschickt. Zudem sollte die Warnung eigentlich nur an die Bewohner im Umkreis von zehn Kilometern um den Meilerstandort Pickering gehen. Stattdessen wurde sie an alle Empfänger in Ontario verschickt. Die kanadische Provinz zählt rund 14 Millionen Einwohner.

"Fehler" mit enormer Reichweite

Der Bürgermeister von Pickering, Dave Ryan, forderte eine umfassende Untersuchung. Die Warnmeldung habe auch ihn "beunruhigt", schrieb Ryan auf Twitter. Obwohl er "erleichtert" über das Ausbleiben eines Katastrophenfalls sei, sei er doch "verärgert, dass so ein Fehler passieren konnte". Auch Torontos Bürgermeister John Tory forderte Ermittlungen. Die versehentliche Warnmeldung habe die Anwohner des Akw "unnötig aufgeschreckt".

Das Atomkraftwerk Pickering liegt rund 50 Kilometer östlich von Toronto und zählt mit seinen sechs Reaktorblöcken zu den größten kerntechnischen Anlagen der Welt. Die Meiler dort sind teils seit 1971 in Betrieb.

Toronto ist mit drei Millionen Einwohnern die größte Stadt Kanadas und liegt inmitten der dicht besiedelten kanadisch-amerikanischen Grenzregion am Lake Ontario. Zum Zeitpunkt des Fehlalarms herrschte vor Ort leichter Nordwind. US-Metropolen wie Cleveland, Pittsburgh und auch der größte US-Ballungsraum New York City liegen jeweils nur 300 bis 500 Kilometer Luftlinie entfernt.