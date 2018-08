Panorama

Reanimation erfolglos: Kinder fallen in Wasserbecken und sterben

Zwei Jungs schleichen sich in Schleswig-Holstein aus einem Gottesdienst. Der Fünf- und der Sechsjährige fallen in ein Becken, in dem Regenwasser gesammelt wird. Ihre Rettung kommt zu spät, wenige Stunden später sind die Kinder tot.

Zwei Kinder sind in Glinde in Schleswig-Holstein in ein Regenrückhaltebecken gefallen und gestorben. Retter hatten die beiden Jungen im Alter von fünf und sechs Jahren bewusstlos aus dem Wasser geholt und versucht, sie zu reanimieren. Die Reanimation der Notärzte wurde noch auf dem Weg in ein Hamburger Krankenhaus fortgesetzt. Wenig später meldete die Polizei den Tod der Jungen.

Den Polizei-Angaben zufolge hatten die Kinder unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, einen großen Gottesdienst verlassen. Bald danach seien sie vermisst worden. Bei der Suche habe man sie in dem nahe gelegenen Regenrückhaltebecken an der Straße "Am Sportplatz" gefunden. Die Polizei war am Vormittag alarmiert worden.

Das "Hamburger Abendblatt" berichtet, der Gottesdienst sei Teil einer mehrtägigen Veranstaltung der christlich-afrikanischen Glaubensgemeinschaft in einem Hotel in Glinde. Nach Informationen der Zeitung sollen die Jungen etwa 30 Minuten unter Wasser gewesen sein. Auch zwei Frauen, offenbar die Mütter der Kinder, seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie hätten einen Schock erlitten und waren kollabiert. Das Becken befand sich auf dem Grundstück des Veranstaltungszentrums. Warum die Kinder dort hineingefallen sind, ist noch nicht klar.

Quelle: n-tv.de