Im norditalienischen Udine kommt es am Samstag zu einem tragischen Vorfall mit einem Kleinflugzeug: Aus bisher ungeklärten Gründen stürzt die Maschine kurz nach dem Start ab. Die Unfallstelle ist für die Einsatzkräfte nur schwer zu erreichen - schließlich können die zwei Insassen nur noch tot geborgen werden.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs nahe der norditalienischen Stadt Udine sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um einen Piloten der italienischen Luftwaffe sowie einen Angehörigen des Piloten, wie die italienische Flugsicherheitsbehörde mitteilte. Die Maschine des Typs Pioneer 300 stürzte den Angaben zufolge kurz nach dem Start am Samstag von einem Flugplatz in Campoformido in der Provinz Udine in der Region Friaul-Julisch Venetien ab.

Medienberichten zufolge sahen Zeugen den Absturz und wie sich eine Rauchwolke in der Ferne bildete. Sie alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte, wie die "Kronen"-Zeitung berichtet. Das Flugzeug schlug laut den Berichten in einer schwer zugänglichen Gegend auf - die Einsatzkräfte konnten den Absturzort nur zu Fuß erreichen. Später erreichte auch ein Rettungshubschrauber den Unfallort. Die beiden Insassen konnten jedoch nur noch tot aus dem ausgebrannten Wrack geborgen werden. Warum das Kleinflugzeug abstürzte, ist bisher nicht bekannt.

Der aus dem norditalienischen Piemont stammende Verunglückte, ein Vater von zwei Kleinkindern, galt als erfahrener Pilot. Er sei Mitglied der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe (Frecce Tricolori) gewesen, hieß es weiter. Diese Staffel wird unter anderem zu Gedenk- und Feiertagen eingesetzt. Die Luftwaffe kondolierte der Familie.