Manöverunfall vor Norwegen: Kriegsschiff stößt mit Öltanker zusammen

Seenoteinsatz vor der norwegischen Küste: Im Übungsgebiet des Nato-Manövers "Trident Juncture" kollidiert ein Tanker mit einer Fregatte der norwegischen Marine. Das Kriegsschiff wird schwer beschädigt und droht zu kentern. Die Sicherungsarbeiten dauern an.

Bei der Rückfahrt vom Nato-Manöver "Trident Juncture" ist eine norwegische Fregatte am frühen Morgen mit einem Öltanker zusammengestoßen. An Bord der Fregatte "KNM Helge Ingstad" wurden sieben Seeleute verletzt. Das gut 133 Meter lange und 17 Meter breite Kriegsschiff erlitt schwere Schäden und droht zu sinken. Die Sicherungsarbeiten sind im Gang.

Der deutlich größere Rohöltanker trug nur leichte Schäden davon. Rumpf und Laderaum blieben offenbar intakt. Öl trat ersten Berichten zufolge nicht aus. Der rund 250 Meter lange und 44 Meter breite Tanker "Sola TS" war in den frühen Morgenstunden vor der Küste der norwegischen Provinz Hordaland unterwegs zu einem Ölterminal rund 35 Kilometer nordwestlich von Bergen.

Nach Angaben der Rettungszentrale HRS befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 137 Personen an Bord der Fregatte. Die gesamte Besatzung sei in Sicherheit, bestätigte ein Sprecher der norwegischen Agentur NTB. Der 23 Mann starken Besatzung des Tankschiffes sei nichts passiert.

Wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem riesigen Tanker und der hochmodernen Fregatte kommen konnte, ist noch unklar. Die rund 5290 Tonnen verdrängende "Helge Ingstad" ist unter anderem mit militärischen Radarsystemen und anderer Navigationselektronik ausgerüstet. An Bord des Schiffes befindet sich zudem ein Hubschrauber-Hangar, Startbehälter für Torpedos sowie für Raketen zur Schiffs- und Flugabwehr.

Die Kollision ereignete sich nach Angaben der Behörden gegen gegen 4.00 Uhr morgens vor den Verladeeinrichtungen des Stureterminals in der norwegischen Gemeinde Øygarden in Hordaland. Das Terminal liegt an der Einfahrt in den Hjeltefjorden. Kurz nach der Alarmierung waren Rettungskräfte der umliegenden Gemeinden mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zunächst ging es den Helfern darum, die Verletzten an Bord der schwer beschädigten "Helge Ingstad" zu versorgen. Anschließend wurde das leck geschlagene Schiff evakuiert.

Die Rede war von einem größeren Wassereinbruch, der offenbar nicht gestoppt werden konnte. Schlepper drückten die 2009 in Dienst gestellte Fregatte der norwegischen Fridtjof-Nansen-Klasse mit der Kennung F313 in flacheres Gewässer. Dort liegt Schiff mit schwerer Schlagseite auf Grund. Erste Bilder vom Unglücksort zeigen die Fregatte, wie sie halb versunken auf den Küstenfelsen aufliegt. Ein Schlepper hält das havarierte Kriegsschiff in Position.

Das Heck der "Helge Ingstad" liegt halb unter Wasser. Ein zweiter Schlepper zieht eine Ölsperren rund um das Wrack. Ohne die schnelle Hilfe der Schlepper wäre das Schiff nach Einschätzung von Experten gekentert und versunken. Man habe keine Kontrolle über das Leck, teilte die norwegische Feuerwehr mit. Der Rumpf des Schiffes senkte sich im Lauf des Vormittags tiefer ins Wasser.

In der Region findet derzeit das größte Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges statt. Truppen aus 31 Staaten trainieren dabei die gemeinsame Abwehr eines fiktiven Großangriffs. An dem Manöver sind auch Einheiten der Bundeswehr beteiligt. Teile des Übungsszenarios erstrecken sich dabei auch auf Truppenbewegungen in der Luft und auf hoher See.

Quelle: n-tv.de