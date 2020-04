Wer sich in L.A. am Drive-in testen lässt, hat sein Ergebnis in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Als erste Stadt bietet Los Angeles seiner Bevölkerung kostenlose Corona-Tests an. Und es ist völlig egal, ob die Menschen Symptome zeigen oder nicht. Alle dürfen dieses Angebot nutzen. Eine zahlenmäßige Begrenzung gibt es laut Bürgermeister Garcetti nicht.

Eric Garcetti, Bürgermeister von Los Angeles, hat bekannt gegeben, dass seine Stadt ihren Einwohnern ab sofort kostenlose Covid-19-Tests zur Verfügung stellt. "Los Angeles wird die erste große Stadt in Amerika sein, die allen Einwohnern mit oder ohne Symptome umfassende Tests anbietet", so Garcetti bei Twitter.

"Wir haben die Kapazität, also warten Sie nicht, und riskieren Sie nicht, andere zu infizieren", zitiert ihn der US-TV-Sender "NBC". "Dies ist ein wirklich wichtiger Schritt, um sich auf weitere Schritte in den kommenden Wochen vorzubereiten."

In den letzten Tagen hatte Garcetti Tests für asymptomatische Arbeitnehmer in verschiedenen Branchen möglich gemacht, darunter Ersthelfer, Bauarbeiter und Paketzusteller. Jetzt weitete er sie auf die gesamte Bevölkerung aus. "Es ist wichtig, Tests jedem zur Verfügung zu stellen, der sie möchte." Es gebe keine zahlenmäßige Begrenzung.

18.000 Test pro Tag

Für den Test muss dreimal in eine Mund-Nasen-Schutzmaske gehustet werden. Anschließend nimmt ein Mitarbeiter vom Gesundheitspersonal mit einem Tupfer 20 Sekunden lang Partikel von der Innenseite der Wange, dem Gaumen und der Zunge, steckt den Tupfer in einen Plastikbehälter und gibt ihn weiter. Die 34 Stationen in der Stadt und im Landkreis Los Angeles haben eine Kapazität von 18.000 Testpersonen pro Tag. An diesen Teststandorten wurden bereits mehr als 140.000 Personen getestet.

Los Angeles ist innerhalb Kaliforniens das Epizentrum der Epidemie. In dem US-Bundesstaat an der Westkküste haben sich fast 49.000 Menschen mit dem Virus infiziert, 22.459 davon in Los Angeles. 1056 Menschen in dem Landkreis starben bislang. Insgesamt gibt es in den USA mehr als eine Million Infizierte und über 60.000 Tote.