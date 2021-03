Ein anonymer Brief kommt beim Landeskriminalamt in Bremen an und legt ein kriminelles Netzwerk in der Stadt offen - mit Drogen, Bestechung und Geldwäsche. Bei einer Razzia werden nun mehrere Personen festgenommen, darunter auch ein mutmaßlich korrupter LKA-Beamter.

Bei einem Großeinsatz in Bremen ist einem Medienbericht zufolge ein mutmaßlich korrupter Ermittler des Landeskriminalamtes festgenommen worden. Drei weitere Personen seien festgenommen worden, berichtet der "Spiegel". Insgesamt seien mehr als 20 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden. Hintergrund sei ein Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Bremen mit dem Codenamen "Zirkel".

Das Bundeskriminalamt wurde durch einen Brief auf die angeblichen Straftaten aufmerksam gemacht. Dem "Spiegel"-Bericht zufolge hatte der anonyme Hinweisgeber Namen, Straftaten und mutmaßliche kriminelle Netzwerke genannt. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu den Einzelheiten zunächst nicht äußern, kündigte aber eine Pressemitteilung an.

Unternehmer auch unter den Verdächtigen

Dem LKA-Beamten werden nach Informationen des Magazins Bestechlichkeit, gewerbsmäßiger Betrug und Verrat von Dienstgeheimnissen vorgeworfen. In einem weiteren Strang würden die Geschäfte eines Unternehmers untersucht, dem die Staatsanwaltschaft gewerbsmäßige Geldwäsche vorwerfe. Der Unternehmer soll enge Kontakte nicht nur zum LKA-Beamten, sondern auch tief in die Finanzwelt gepflegt haben. Wie der "Spiegel" berichtete, habe der Unternehmer Menschen aus dem kriminellen Milieu bei der Finanzierung von Immobilien geholfen.

Ein Teil der Ermittlungen befasse sich mit Clankriminalität und Drogenhandel, hieß es im "Spiegel"-Bericht weiter. Die Ermittler seien der Bremer Bande schon seit Längerem auf der Spur. Doch geholfen haben am Ende die französischen Kollegen. Das Bundeskriminalamt hatte mehr als ein Jahr lang die Daten der von den Franzosen geknackten Kryptohandys ausgewertet - die offenbar oft die Tatverdächtigen in Bremen zum Einsatz brachten.

Das Bundeskriminalamt schrieb auf Twitter, dass mehr als 20 Objekte in Bremen durchsucht würden. "Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bremen werden dabei mehrere Haftbefehle, u.a. wegen Verdachts der Geldwäsche und Betruges, vollstreckt", hieß es.