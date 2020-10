Wer in Deutschland ein Restaurant oder eine Bar besucht, muss in vielen Bundesländern seine Kontaktangaben hinterlassen - ansonsten drohen empfindliche Bußgelder. Ein Wirtshaus in Baden-Württemberg belohnt nun ehrliche Gäste mit einem alkoholischen Freigetränk.

Eine Brauerei im baden-württembergischen Ehingen ist erfinderisch geworden, damit Gäste in der Corona-Pandemie im Wirtshaus korrekte Kontaktdaten hinterlassen. Statt Kontaktlisten erhalten die Gäste im Gasthaus der Brauerei Postkarten, auf denen sie ihre Daten eintragen sollen. Was die Postkarte ebenso enthält: Einen Gutschein für ein Freibier.

"Wir wollten dem Gast die Scheu nehmen, uns seine persönlichen Daten zu geben, indem wir ihm mit der Versendung der Postkarte seine Daten zurückgeben", teilte Franz Weisser von der Brauerei mit. Die Idee dazu sei auch aus der Not geboren, da die Brauerei nach dem Lockdown große Sorge gehabt habe, ob die Wirtschaft wieder in Gang komme. Von den Gästen werde die Aktion gut angenommen: "Nach dem Staunen sorgt es für ein Lächeln und sogar Heiterkeit", teilte Weisser mit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich Ende September mit den Ministerpräsidenten darauf verständigt, Falschangaben im Gastro-Gewerbe zu sanktionieren. Die Mindeststrafe beträgt 50 Euro. Wie hoch die Bußgelder aber wirklich ausfallen, ist Sache der Bundesländer. In Baden-Württemberg können Falschangaben bei den Personalien in Gaststätten mit bis zu 250 Euro zu Buche schlagen. In Schleswig-Holstein sind es bis zu 1000 Euro. In Sachsen und Sachsen-Anhalt ist die Auslegung von Kontaktlisten nicht verpflichtend.

Welche Probleme durch falsche Kontaktangaben entstehen, war vor einigen Wochen in Hamburg zu beobachten. Nach einem Corona-Ausbruch in einer Bar der Hansestadt hatte die Gesundheitsbehörde große Mühe bei der Kontaktnachverfolgung. Denn Dutzende Gäste hatten falsche oder unvollständige Daten auf den Kontaktlisten hinterlassen.