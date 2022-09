Im Vereinigten Königreich haben viele Menschen eine persönliche Erinnerung an die Queen. Bei der australisch-deutschen Familie Turner ist das lange nicht so, bis sie nach Glasgow zieht und die achtjährige Matilda der Königin einen Brief schreibt.

Im Lauf ihrer Regentschaft hat Queen Elizabeth II. unzählige Briefe verschickt. Einen ihrer vermutlich letzten erhielt die achtjährige Matilda May Turner aus Glasgow. Das in Hamburg geborene Mädchen zog erst im vergangenen Jahr von Australien, der Heimat ihres Vaters, ins schottische Glasgow.

Im Juni beschloss Matilda, einige Briefe zu schreiben. Ihrer Freundin und den beiden Omas hatte sie bereits geschrieben, als sie auf die Idee kam, auch die Queen mit einem Brief zu überraschen. "Ich habe ihr einfach zum 70-jährigen Thronjubiläum gratuliert und gesagt, ich hoffe, dass sie sich gut fühlt", erzählt Matilda ntv.de am Telefon. "Weil wir gerade aus Australien nach Schottland gezogen waren, hat sie auch geschrieben, dass wir gerade erst nach Schottland gekommen sind", ergänzt ihre Mutter Lisa.

Es sei schön in Glasgow, aber ein bisschen kalt und regnerisch, berichtete Matilda der Königin über den Ort, an dem ihr Vater einen neuen Job hat und der nur knapp drei Stunden Autofahrt vom königlichen Landsitz Balmoral entfernt ist. In Australien sei es zuvor aber auch sehr heiß gewesen, "über 40 Grad". Matildas Mutter schaute im Internet, wohin man der Königin schreiben kann, und so ging der Brief des Mädchens nach London auf die Reise.

Antwort ausgeschlossen

Allzu viele Hoffnungen auf eine Antwort machte sich niemand in der Familie Turner, schließlich hat eine Königin sicher viel zu tun. Als dann am vergangenen Donnerstag die Nachricht vom Tod der Queen um die Welt ging, schienen ein Brief oder eine Karte von der Königin einfach unmöglich geworden zu sein. "Als sie gestorben ist, dachte ich, jetzt bekomme ich nie eine Antwort", sagt Matilda.

Der Brief wurde am Tag vor dem Tod der Königin abgeschickt. (Foto: privat)

Doch zwei Tage nach dem Tod der Queen geschieht das Unglaubliche: Der Postbote wirft einen Brief aus dem Buckingham Palace durch den Briefschlitz. "Der Brief kam direkt in die Wohnung reingesegelt", berichtet Matilda noch immer ganz aufgeregt. Auf einer eigens dafür gedruckten Karte bedankte sich Elizabeth II. für Matildas "freundliche Botschaft anlässlich des 70. Jahrestages meiner Thronbesteigung".

Seitdem gibt es kaum ein anderes Thema für die Achtjährige. Sie hat die Post natürlich ihrem fünfjährigen Bruder Oscar vorgelesen, ihren beiden besten Freundinnen und ihrer ganzen Klasse. Am Mittwoch nimmt sie die Karte samt Umschlag mit in die Schule, damit auch dort jeder den Brief der Königin sehen kann. "So haben wir jetzt unsere persönliche Queen-Geschichte", sagt Lisa Turner, die sich als gebürtige Deutsche mit den britischen Royals nicht unbedingt eng verbunden fühlte. Den Brief will Matilda aufheben, "für immer", auch den Umschlag dazu. Schließlich hat sie am Ende doch noch Post von der Queen bekommen.