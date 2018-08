Panorama

Motorische Schwierigkeiten: Mehr Kinder haben Probleme beim Radfahren

Immer mehr Kinder in Nordrhein-Westfalen fallen durch die Fahrradprüfung. Grund dafür soll ein Rückgang ihrer Beweglichkeit sein. Der ADFC fordert deswegen, das Thema stärker an den Grundschulunterricht zu binden.

Immer mehr Kinder erfüllen die Anforderungen der Fahrradprüfung nicht - zumindest in Nordrhein-Westfalen. "Während vor zehn Jahren im Durchschnitt zwei Kinder pro Klasse nachgeschult werden mussten, sind es mittlerweile fünf bis zehn", sagte der Direktor der Landesverkehrswacht im einwohnerstärksten Bundesland, Burkhard Nipper, der "Rheinischen Post". Dies sei eine besorgniserregende Entwicklung, denn die Kinder könnten so nicht sicher mit dem Fahrrad am Verkehr teilnehmen.

"Vielen fehlt es an der nötigen Motorik, die Beweglichkeit der Kinder ist deutlich zurückgegangen", sagte Nipper. "Manche können nicht einmal mit einer Hand fahren oder fahren selbst beidhändig Schlangenlinien."

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in Nordrhein-Westfalen forderte, das Thema Fahrradfahren wieder mehr in den Fokus des Unterrichts in Grundschulen zu rücken. "Man könnte Workshops rund ums Fahrrad anbieten - angefangen mit der Reparatur und dem Flicken eines Reifens", sagte Daniel Wegerich von ADFC der Zeitung.

Auch Ausflüge mit dem Fahrrad sollten die Grundschulen verstärkt unternehmen und zudem gemeinsam mit den Kindern und Eltern sichere Radwege entwickeln. "Die Kinder lernen ansonsten kein selbstständiges Verkehrsverhalten mehr", sagte Wegerich. Zudem fehlten flächendeckend sichere Radwege - vor allem in Städten.

Quelle: n-tv.de