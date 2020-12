Aus Sorge vor der Ausbreitung einer neuen Corona-Variante droht Großbritannien laut einem Medienbericht die Abriegelung von Europa. Demnach soll bereits ab Mitternacht der Flugverkehr untersagt werden. Kanzlerin Merkel will sich heute noch mit Frankreichs Präsident Macron verständigen.

Die Bundesregierung will nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung wegen einer neuen Coronavirus-Variante den Reiseverkehr von Großbritannien in andere europäische Länder abriegeln. Ab Mitternacht bis zum 6. Januar solle zunächst der Flugverkehr aus Großbritannien untersagt werden, berichtete die Zeitung. Noch offen sei, wie mit dem Verkehr durch den Eurotunnel und dem Seeverkehr verfahren werden solle.

Dem Bericht zufolge will Bundeskanzlerin Angela Merkel noch am Nachmittag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefonieren. Merkel trete für eine konzertierte Aktion der EU ein, so der Bericht - Deutschland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft.

Andere Länder haben bereits reagiert: Die Niederlande sagten Flüge von und nach Großbritannien ab, auch Belgien schließt für mindestens 24 Stunden seine Grenzen zu Großbritannien. Das betrifft auch den Eurostar durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal. Auch die italienische Regierung will die Flugverbindungen mit Großbritannien wegen der Corona-Lage in England aussetzen.

Variante "Außer Kontrolle"

Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist eine kürzlich entdeckte Variante des Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Großbritanniens Gesundheitsminister Matt Hancock berichtete in der BBC davon, dass die Behörden in großer Sorge seien. Die Variante des Coronavirus sei "außer Kontrolle, und wir müssen sie wieder unter Kontrolle bekommen", sagte er. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass die Variante schwerere Krankheitsverläufe auslöse oder eine höhere Sterblichkeitsrate.

Minister Hancock sagte, er mache sich große Sorgen um das Gesundheitssystem. Derzeit seien mehr als 18.000 Infizierte in den Krankenhäusern, das seien fast so viele wie zum Höhepunkt der ersten Infektionswelle im Frühjahr. "Das ist ein weiterer Grund dafür, dass alle sich an die neuen Regeln halten und persönlich Verantwortung übernehmen müssen", sagte er. Dem Sender Sky News sagte Hancock, jeder müsse sich so verhalten, als sei er mit Corona infiziert. "Das ist der einzige Weg, wie wir das Virus unter Kontrolle bekommen können."