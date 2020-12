Messer-Angreifer muss fünf Jahre in Haft

Nach Attacke auf Gabuner Student Messer-Angreifer muss fünf Jahre in Haft

Als ein Student aus Gabun in Saarbrücken auf den Bus wartet, beleidigt ein 24-Jähriger ihn rassistisch und sticht auf ihn ein. Der junge Mann kann sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nun muss der Angreifer einige Jahre hinter Gitter. Die Staatsanwaltschaft spricht von versuchtem Mord.

Wegen des rassistisch motivierten Angriffs auf einen Studenten aus Gabun in Saarbrücken ist ein Mann wegen versuchten Mordes und Körperverletzung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht ordnete außerdem die Unterbringung in einer Entzugsklinik an, weil der Angeklagte bei der Tat unter Drogen gestanden haben soll, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Die Verteidigung des Angreifers plädierte der Sprecherin zufolge im Verfahren gegen eine Verurteilung wegen versuchten Mordes und forderte stattdessen eine milde Strafe wegen Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hingegen forderte sechs Jahre Haft.

Laut Anklage ereignete sich die Attacke Anfang Juni an einer Bushaltestelle in Saarbrücken. Der damals 24-jährige Angeklagte soll dem schwarzen Studenten, der am frühen Morgen auf den Bus wartete, erst "mit voller Wucht" mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden gefallen sei. Dann habe er mehrfach versucht, mit einem Messer auf sein Opfer einzustechen. Dabei habe der 24-jährige Deutsche auf Hals und Oberkörper gezielt.

Der Gabuner Student konnte den Messerstichen ausweichen. Die Ermittler gingen aufgrund von Äußerungen des Angreifers von einer rassistischen Attacke aus. Der Angeklagte befindet sich seit Juni in Haft.