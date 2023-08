Seltenes Bild: Eine Maschine der Air Koryo am Flughafen in Peking.

Nach drei Jahren extremer Isolierung lockert das nordkoreanische Regime allmählich die Reisezügel. Ein zunächst annullierter Flug aus Pjöngjang landet am Morgen in Chinas Hauptstadt Peking. Es soll der erste von vielen sein. Auch ein anderes Land soll demnächst angesteuert werden.

In Peking ist am Morgen der erste Linienflug aus Nordkorea seit über drei Jahren angekommen. Der Flug JS151 der nordkoreanischen Airline Air Koryo war in Pjöngjang gestartet und landete um 09.17 Uhr (Ortszeit, 03.17 Uhr MESZ) in der chinesischen Hauptstadt. Am Montag war bereits ein Air-Koryo-Flug geplant gewesen, wurde dann aber kurzerhand wieder annulliert.

Air Koryo gab nach Angaben des Flughafens Peking keinen Grund für den gestrichenen Flug an. Auch auf Anfrage reagierte die Fluggesellschaft nicht und deren Niederlassung in Peking war geschlossen. Das chinesische Außenministerium erklärte zu dem gestrichenen Flug lediglich, China habe die erforderliche Genehmigung für die Wiederaufnahme der Flüge zwischen Peking und Pjöngjang für diesen Sommer und Herbst erteilt.

Nordkorea war bereits zuvor international weitgehend isoliert, im Zuge der Corona-Pandemie Anfang 2020 schottete das Land sich dann nahezu komplett ab. Nach drei Jahren mehrten sich zuletzt die Anzeichen einer möglichen Öffnung. Im Juli hatten chinesische und russische Staatsvertreter an einer großen Militärparade in Pjöngjang teilgenommen. Sie waren die ersten ausländischen Würdenträger seit Jahren, die in dem Land gesehen wurden. Vergangene Woche genehmigten die nordkoreanischen Behörden zudem einem Taekwondo-Team die Teilnahme an einem Wettbewerb in Kasachstan.

Nach Angaben der auf Nordkorea spezialisierten Website "NK News" sind am Freitag sowie am kommenden Montag Flüge von Air Koryo zwischen Pjöngjang und Wladiwostok in Russland geplant.