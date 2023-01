Die USA kämpfen seit langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt, tödliche Auseinandersetzungen sind keine Seltenheit. Während einer Feier des chinesischen Neujahrs kommt es nahe Los Angeles zu einem weiteren Vorfall, der mehrere Menschen das Leben kostet.

Am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest sind im Großraum Los Angeles laut Medienberichten neun Menschen durch Schüsse getötet worden. Weitere wurde verletzt. Polizeiangaben zufolge schoss ein Mann mit einem automatischen Gewehr um sich. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend kurz nach 22.00 Uhr (Ortszeit, 07.00 Uhr MEZ am Sonntag) in Monterey Park, einer östlichen Vorstadt der Pazifikmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien.

Einem Bericht der "Los Angeles Times" zufolge war noch unklar, ob es Festnahmen gab. Der Besitzer eines Restaurants nahe dem Tatort sagte, drei Menschen seien in sein Lokal gerannt und hätten ihn gebeten, die Tür zu verriegeln. Sie sagten demnach, der Schütze trage so viel Munition bei sich, dass er immer wieder nachladen könne.

Monterey Park liegt rund 13 Kilometer entfernt von Los Angeles. In dem 60.000 Einwohner zählenden Ort gibt es eine große asiatische Gemeinschaft. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren noch Tausenden Menschen auf den Straßen unterwegs.

Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Schusswaffen sind in dem Land oft leicht erhältlich. Nach jüngsten Daten der Gesundheitsbehörde CDC wurden allein 2020 in den USA rund 20.000 Menschen erschossen - also mehr als 50 pro Tag.

Das Waffenrecht gehört zu den strittigen Themen in den USA. Während die Demokraten in der Regel für striktere Waffengesetze eintreten, halten die oppositionellen Republikaner dagegen. Sie pochen auf das in der US-Verfassung festgeschriebene Grundrecht auf Waffenbesitz.