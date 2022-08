Ein Lieferant für Ost und Gemüse bemerkt eine auffällige weiße Substanz unter den Bananen in seinem Lastwagen. Beamte sichern daraufhin hunderte Kilogramm Kokain- mit einem geschätzten Marktwert von 50 Millionen Euro.

Ermittler in Brandenburg haben die bislang größte in dem Bundesland entdeckte Menge Kokain beschlagnahmt. Wie Polizei und Zoll in Potsdam und Berlin mitteilten, haben die rund 660 Kilogramm Kokain einen geschätzten Marktwert von etwa 50 Millionen Euro. Den Fund machte demnach am Freitag ein Lieferant für Obst und Gemüse in der Gemeinde Groß Kreutz.

Dieser informierte die Beamten darüber, dass bei der Anlieferung von Bananen in einem Lastwagen unter den Früchten Blöcke aus einer weißen Substanz aufgefunden wurden. Ein erster Vortest reagierte den Angaben zufolge positiv auf Kokainhydrochlorid. Das Kokain war in Plastikfolie mit jeweils einem Gewicht von rund einem Kilogramm eingeschweißt und verpackt.

Die Bananen dienten zur Tarnung der Kokainlieferung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die Früchte mittels Containerschiff von Kolumbien nach Deutschland transportiert und irrtümlich an das brandenburgische Unternehmen geliefert worden. An den Maßnahmen vor Ort waren insgesamt 40 Einsatzkräfte beteiligt. Die Ermittlungen dauerten an.