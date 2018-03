Panorama

Beltrame, Held von Frankreich: Paar erhält Segen auf dem Sterbebett

Arnaud Beltrame ist ein Held, der im Dienst für sein Vaterland starb. Der mustergültige Polizist lässt sich gegen eine Geisel austauschen und wird lebensgefährlich verletzt. Nun wird ein weiteres Detail aus dem Leben des 45-Jährigen bekannt.

Die Geschichte von Arnaud Beltrame geht um die Welt. Der Polizist, der sich bei einer Geiselnahme in Trèbes, in Südfrankreich freiwillig gegen eine Frau austauschen ließ, wurde bereits kurz nach der Tat vom Innenminister des Landes Gérard Collomb zum Helden erklärt. Da lag der 45-Jährige bereits im Krankenhaus und kämpfte um sein Leben - an seiner Seite seine Ehefrau Marielle Vandenbunder.

Beltrame hatte die Tierärztin 2016 kennen und lieben gelernt schreibt die "Bild am Sonntag" (BamS). Die beiden wurden ein Paar und heirateten 2017 standesamtlich. Eine kirchliche Hochzeit war, so die Zeitung, für den kommenden Juni geplant.

Sehr schnell wurde allen Beteiligten im Krankenhaus jedoch klar, dass Beltrame, der bei der Geiselnahme Stich- und Schussverletzungen erlitt, den Überlebenskampf nicht schaffen würde. Aus diesem Grund wurde Pater Jean-Baptiste, der das Paar im Juni kirchlich vermählen sollte, geholt. Der Geistliche gab den beiden am Sterbebett seinen kirchlichen Segen, so die BamS. Kurz danach erlag Beltrame seinen schweren Verletzungen. Das Paar hatte keine gemeinsamen Kinder.

Der Polizist, Arnaud Beltrame, der die Militärakademie als Jahresbester absolvierte und 2005 mit dem militärischen Verdienstkreuz ausgezeichnet wurde, soll für seine Verdienste mit einer nationalen Trauerfeier geehrt werden.

Quelle: n-tv.de