Nach der großen Trauerfeier im Vatikan erreicht der verstorbene Papst seine vorerst letzte Ruhestätte. Viele Menschen dürfen Benedikt auf dem letzten Weg nicht begleiten. Der Ort, an dem er sich nun befindet, ist ein ganz besonderer.

Der Sarg des verstorbenen früheren Papstes Benedikt XVI. ist im Anschluss an die Trauerfeier auf dem Petersplatz im Vatikan zur Grabstätte im Petersdom gebracht und dort beigesetzt worden. Das teilte der Pressesaal des Heiligen Stuhls nach der Totenmesse mit. Zuvor hatte in Papst Franziskus erstmals ein amtierender Papst die Trauerfeier für seinen Vorgänger geleitet.

Der Sarg mit dem Leichnam des gebürtigen Bayern war vom Petersplatz in Rom in die Gruft der Basilika gebracht worden - von diesem Teil der Trauerfeierlichkeiten war die Öffentlichkeit allerdings ausgeschlossen. Zahlreiche Menschen hatten sich bereits am frühen Morgen zu der Feier versammelt. Auf beiden Seiten des Sarges saßen während des Trauergottesdienstes in rot gekleidete Kardinäle und Würdenträger aus der ganzen Welt. Zehntausende Menschen nahmen an der Trauerfeier teil.

"Wir verdanken ihm so viel"

Unter den Trauernden waren zahlreiche Deutsche, die dem ersten deutschen Papst seit 500 Jahren Anerkennung zollten. Der 34-jährige Benedikt Rothweiler, der mit seiner Familie aus Aachen angereist war, sagte: "Wir verdanken ihm so viel. Wir wollen zeigen, dass wir hinter ihm stehen." Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz nahmen an der Trauerfeier teil.

Benedikt wurde in der ursprünglichen Grabstätte von Papst Johannes Paul II. in der Krypta unter dem Petersdom beigesetzt. Dessen Überreste liegen mittlerweile neben den Pietà Michelangelos im Petersdom, weshalb das Grab in den Grotten frei war. Auch zahlreiche andere Päpste aus den letzten Jahrhunderten liegen in den Ruhestätten im Petersdom.