Das Oberhaupt der katholischen Kirche liegt derzeit im Krankenhaus. Nach einer Operation wegen einer Entzündung des Dickdarms muss Papst Franziskus erst noch zu Kräften kommen. Sein Zustand hält ihn aber nicht davon ab, an seine Mitmenschen zu denken.

Nach seiner Darm-Operation hat Papst Franziskus am Mittwochabend zwischenzeitlich Fieber bekommen. Wie der Vatikan mitteilte, habe eine Untersuchung bei dem Pontifex jedoch keine besonderen Auffälligkeiten ergeben. Anhand einer Computertomografie wurden demnach der Brustkorb und der Bauchraum des 84-Jährigen untersucht. Der Papst werde seine Behandlung wie geplant fortsetzen.

Am Mittwoch verbrachte Franziskus nach Angaben des Heiligen Stuhls "einen ruhigen Tag, aß und bewegte sich selbständig". Am Nachmittag habe er Grüße an Kinder der Krebsstation und der Neurochirurgie geschickt, die ebenfalls Patienten in der Poliklinik Agostino Gemelli in Rom sind.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte sich am Sonntag wegen einer Entzündung des Dickdarms in dem Krankenhaus einer rund dreistündigen Operation unterzogen. Nach Vatikan-Angaben handelte es sich um eine "geplante" OP. Ein Teil des Dickdarms wurde Franziskus dabei entfernt.

Der 84-Jährige litt dem Vatikan zufolge an einer Stenose infolge einer Divertikulitis. Dabei handelt es sich um eine Verengung des Darms infolge einer mitunter schmerzhaften Entzündung der sogenannten Divertikeln, Ausstülpungen der Darmwand.