Bundespolizei durchsucht Flieger Passagiermaschine muss am BER notlanden

Auf dem Weg von Dublin nach Krakau meldet die Crew eines Linienfliegers einen Notfall. Unverzüglich landet die Maschine auf dem Berliner Flughafen BER. Die Bundespolizei durchsucht den Jet stundenlang, die 160 Passagiere bleiben vorerst im Ungewissen.

Eine Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair ist am Sonntagabend auf dem Berliner Flughafen BER außerplanmäßig gelandet und von der Bundespolizei durchsucht worden. Warum die Maschine, die auf dem Weg vom irischen Dublin ins polnische Krakau war, um kurz nach 20 Uhr in Berlin landen musste, ist noch unklar. "Die notgelandete Ryanair-Maschine hat einen Luft-Notfall gemeldet, und daher sofort eine Landeerlaubnis am BER erhalten", zitiert die "BZ" einen Flughafensprecher.

Nachdem "ein polizeilicher Grund" erfasst worden sei, hat die Polizei einer Sprecherin zufolge Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitet. Nähere Angaben wollte die Sprecherin aus einsatztaktischen Gründen nicht machen. Lokale Medien berichten von einer mutmaßlichen Bombendrohung.

An der abgelegenen Parkposition des Flugzeugs standen zahlreiche Polizeiautos mit Blaulicht, Spürhunde durchsuchten das auf dem Vorfeld ausgelegte Gepäck der Passagiere. Das Gepäck wurde schließlich in das Flughafeninnere gebracht. Die Maßnahmen liefen bis in die Nacht hinein, ein Ende ist noch nicht absehbar.

Die 160 Passagiere mussten die Maschine verlassen, wurden anschließend ins Terminalgebäude gebracht und dort versorgt. Sobald der Polizeieinsatz abgeschlossen sei, könne die Maschine den Flug fortsetzen, sagte die Sprecherin. Der Flughafen hob vorsorglich das Nachtflugverbot für den Ryanair-Flug auf.

Schon im vergangenen Sommer musste eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Dublin nach Krakau wegen einer anonymen Bombendrohung eine Sicherheitslandung hinlegen. Bei der Durchsuchung in Stansted in Großbritannien sei nichts gefunden worden, berichteten irische Medien.