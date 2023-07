Pfleger in Berlin wegen Missbrauchs verurteilt

Der Angeklagte besaß und stellte auch Kinderpornografie her.

In Berlin nutzt ein Pfleger sein Betreuungsverhältnis aus und missbraucht sechs Bewohner einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Er fertigt jeweils Bildaufnahmen an. Ein Gericht verurteilt den 34-Jährigen nun zu einer langen Haftstrafe.

Ein Pfleger ist in Berlin wegen sexuellen Missbrauchs von Kranken und Hilfsbedürftigen zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht befand den 34-Jährigen in 70 Fällen für schuldig, wie eine Sprecherin mitteilte. Der Mann soll über zwei Jahre hinweg sexuelle Handlungen an sechs Bewohnerinnen und Bewohnern einer Einrichtung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vorgenommen haben.

Betroffen waren laut Anklage drei Frauen und drei Männer. Die Begründung des Urteils erfolgte wie die gesamte Verhandlung nicht öffentlich. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der 34-Jährige, der Heilerziehungspflegers in einer Wohngruppe in Berlin-Hellersdorf war, befindet sich seit September 2022 in Untersuchungshaft.

Opfer seien zwischen Juli 2020 und August 2022 Frauen und Männer im Alter von 32 bis 46 Jahren geworden, so die Anklage. 70 Fälle des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Betreuungsverhältnisses sah das Berliner Landgericht als erwiesen an. Der 34-Jährige habe jeweils Bildaufnahmen angefertigt. In 47 der Fälle ging das Gericht von Vergewaltigung aus. Zudem habe der Angeklagte Kinderpornografie hergestellt und besessen.