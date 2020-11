Bei der Querdenken-Demo in Frankfurt kommt es zu mehreren Corona-Verstößen. Mindestabstand und Maskenpflicht werden oft nicht eingehalten. Wasserwerfer und Schlagstöcke holt die Polizei aber für die Gegendemonstranten raus.

In mehreren deutschen Städten sind erneut Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Größere Demonstrationen gab es etwa in Karlsruhe und Regensburg. Bei einer "Querdenken"-Demonstration in Frankfurt am Main ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen linke Demonstranten vor. Zudem setzten Polizisten vereinzelt Schlagstöcke ein.

Nach Angaben der Polizei wurden Beamte angegriffen. Die Gegendemonstranten blockieren mehrfach die Strecke in der Innenstadt. Sie stellten sich auf mehrere Straßen, dabei zeigten sie etwa ein Banner mit der Aufschrift "Die Rechten zu Boden" sowie den Symbolen der Antifa.

Diese Frankfurter Querdenkerin beugte sich der "Corona-Diktatur" und setzte eine Maske auf. (Foto: picture alliance/dpa)

Polizisten sperrten Straßen ab, um die Demonstrationsgruppen voneinander fernzuhalten. Der Beginn der "Querdenker"-Demonstration verzögerte sich auch, weil mehrere Teilnehmer die Hygieneregeln nicht befolgt hatten. Während der Demonstration wurde vielerorts ebenfalls der Mindestabstand nicht eingehalten, viele Teilnehmer trugen keinen Mund-Nasen-Schutz.

Laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" kam es aufgrund der Veranstaltung unter dem Motto "Kein Lockdown für Bembeltown"“ auch zu massiven Verkehrsbehinderungen in der Frankfurter Innenstadt.

Demos auch in Karlsruhe und Aurich

In Karlsruhe versammelten sich bis zu 1000 Menschen bei einer "Querdenken"-Demonstration. Bei der Demo gab es laut Polizei lautstarke Diskussionen. Insgesamt sei die Veranstaltung aber friedlich verlaufen. Die Teilnehmer demonstrierten ohne Maske, aber mit Abstand. Die Polizei verzeichnete auf dem Demo-Gelände selbst keine größeren Verstöße gegen den Mindestabstand von 1,50 Metern. Beim Gang dorthin und beim Einlass registrierte sie aber bis zum späten Nachmittag über 200 Verstöße. Etwa 130 Menschen kamen zudem zu einer Gegendemo zusammen.

Im ostfriesischen Aurich gingen nach ersten Schätzungen der Polizei rund 150 Teilnehmer bei einer Demo des Bündnisses "Querdenken" auf die Straße. Dabei sei es ruhig und friedlich geblieben, sagte eine Polizeisprecherin. Auf dem Marktplatz der Stadt kamen zeitgleich Gegendemonstranten zusammen. In Leipzig war vor einer Woche eine Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen aus dem Ruder gelaufen.