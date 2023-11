In Delmenhorst wird ein 58-Jähriger von einem Auto angefahren und stirbt. Der Fahrer flüchtet vom Unfallort. Schnell weiß die Polizei, dass der Wagen ein schwarzer SUV ist. Nun ist auch klar, um welches Modell es sich handeln soll. Eine spezielle Berufsgruppe könnte nun wertvolle Hinweise liefern.

Die Polizei in Delmenhorst hat ihre Fahndung nach dem Fluchtwagen, der in einen tödlichen Unfall verwickelt war, präzisiert. Am Montag war noch von einem schwarzen SUV die Rede. Die Ermittler werteten an der Unfallstelle zurückgebliebene Teile des Fahrzeugs aus und konnten so die Suche eingrenzen.

Demnach soll es sich bei dem schwarzen SUV um einen Mercedes vom Typ ML handeln. Es wird vermutet, dass er aus dem Jahr 2007 stammt. Diese zweite Baureihe der M-Klasse ist in den Jahren 2005 bis 2011 produziert worden.

Bei dem Zusammenprall, bei dem ein 58-Jähriger ums Leben kam, verlor das Fahrzeug unter anderem einen Außenspiegel. Zudem bleiben Lackspuren an einem Tempo-30-Schild zurück, das das Fahrzeug ebenfalls gerammt hatte. Nach dem Unfall flüchtete der oder die Fahrerin vom Unfallort. Die Polizei richtete noch am Montag die Sonderkommission "Brendel" ein. Benannt ist sie nach dem Brendelweg, der direkt an die Unfallstelle grenzt.

Werkstätten sollen wachsam sein

Die Polizei bittet um Hinweise auf das Fahrzeug. Der Aufruf richtet sich sowohl an die Bevölkerung als auch an Werkstätten oder private Monteure, denen ein Fahrzeug, auf das die Beschreibung passt, unterkommen könnte.

Allerdings wenden sich die Beamten auch an den oder die Unfallfahrerin. "Jede und jeder könnte von einem Unfall betroffen sein. Setzen Sie sich mit der Polizei in Verbindung und tragen Sie so - insbesondere im Sinne der Angehörigen - zu einer restlosen Aufklärung bei", heißt es in einer Mitteilung.