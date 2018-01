Panorama

Ausschreitungen in Leipzig: Polizei mit Steinen und Böllern beworfen

In Leipzig werden die Silvesterfeiern von Ausschreitungen überschattet: Im Stadtteil Connewitz werfen Randalierer Böller und Steine auf die Polizei. Diese setzt Wasserwerfer ein und nimmt mehrere Menschen in Gewahrsam.

In der Silvesternacht haben Randalierer in Leipzig Polizisten mit Böllern und Steinen beworfen. Über Lautsprecher hätten die Beamten die Angreifer verwarnt, teilte die Polizei in Leipzig am Neujahrsmorgen mit.

Da sich die Angreifer weiterhin widersetzt hätten, habe die Polizei Wasserwerfer eingesetzt. Mehrere Personen wurden wegen schweren Landfriedensbruchs in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt.

Bis Mitternacht hatten sich den Angaben zufolge etwa 1000 Menschen im Bereich des Connewitzer Kreuzes versammelt. Nachdem dort mehrere Mülltonnen und verschiedene Gegenstände angezündet worden seien, sei die Polizei mit Wasserwerfern angerückt, um die Brände zu löschen. Zudem wurde der Platz geräumt.

40 bis 50 Personen hätten daraufhin Flaschen, Steine und Böller gegen die Fahrzeuge und die eingesetzten Polizisten geworfen. Nach einer Viertelstunde sei die Aktion bereits beendet gewesen, zitiert die "Leipziger Volkszeitung" eine Sprecherin der Polizei.

Laut der Zeitung standen bereits im Vorfeld der Ausschreitungen mehrere hundert Einsatzkräfte bereit, darunter Zugriffs- und Beweissicherungseinheiten. Auch ein gepanzertes Fahrzeug habe in Bereitschaft gestanden. Vor der Eskalation der Lage gab es demnach eine Kundgebung "gegen staatliche Repression und Polizeigewalt". Der linksalternative Leipziger Stadtteil Connewitz gilt als Hochburg des Linksextremismus.

Quelle: n-tv.de