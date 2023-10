Ab 2016 soll eine Frau mindestens ein Mädchen missbraucht und davon Aufnahmen gemacht haben. Auf diesen sind aber weder die Täterin noch das Opfer erkennbar. Auffällige Tätowierungen sollen den Ermittlern jedoch bei der Identifizierung helfen.

Mit Fotos auffälliger Tätowierungen fandet die Polizei bundesweit öffentlich nach einer Frau, die ein Mädchen missbraucht und davon Aufnahmen anfertigt haben soll. Täterin und Opfer seien bislang nicht identifiziert, weil auf den Dateien keine Gesichter zu erkennen seien, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mit.

Hinweise erhoffen sich die Ermittler aber durch die auf den fraglichen Aufnahmen klar erkennbaren Tätowierungen. Von den Behörden nun veröffentlichte Aufnahmen zeigten unter anderem ein Tattoo in Form eines Sterns mit einem mutmaßlichen Totenkopf auf einer Hand sowie Fragmente einer Blume mit Blütenblatt auf einem Unterarm. Dazu kamen etwa Symbole "möglicherweise musikalischer Natur" auf den Fingern einer Hand.

Die Ermittlungen in dem Fall führt das BKA den Angaben zufolge gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. Den bislang vorliegenden Beweismitteln nach soll die Unbekannte ein etwa fünf bis sechs Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht und davon Aufnahmen gemacht haben, die sie an Dritte weitergab. Nach Einschätzung der Ermittler fand die Tat "ab 2016" in Deutschland statt. Es sei nicht auszuschließen, dass es weitere Opfer gebe.