Panorama

Großeinsatz im Ruhrgebiet: Polizei überwacht Hochzeit von Familienclans

Eine "Null-Toleranz-Politik" war angekündigt und entsprechend scheint die Polizei in Nordrhein-Westfalen vorzugehen. Bei einer Hochzeit zweier Familienclans konktrollieren Beamte hunderte Gäste - drei müssen auf die Wache.

Bei einem Großeinsatz im Ruhrgebiet hat die Polizei hunderte Gäste einer Hochzeitsfeier zweier Familienclans kontrolliert. Mehrere Hundertschaften hätten am Sonntagabend in Mülheim an der Ruhr die Gäste und rund 160 Fahrzeuge überprüft, teilte die Polizei Essen mit. Unter den Gästen seien "etliche Personen mit polizeilichen Vorerkenntnissen" gewesen.

Der Einsatz sei Teil einer "Null-Toleranz-Strategie" gewesen, erklärte die Polizei. "Machtdemonstrationen" und "Normverstöße" sollten nicht zugelassen werden. Zugleich hätten die Feierlichkeiten so wenig wie möglich beeinträchtigt werden sollen.

Drei Verdächtige auf Wache gebracht

Die Polizei errichtete Kontrollstellen an den Einfahrtsstraßen zum Veranstaltungsort der Hochzeit. Drei Verdächtige wurden für weitere Ermittlungen auf eine Polizeiwache gebracht. Es bestehe der Verdacht von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und das Fahrerlaubnisrecht, erklärte die Polizei. Gegen einen 38-jährigen Gast lag zudem ein offener Haftbefehl vor.

Im Koalitionvertrag hatten CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen 2017 eine "Null-Toleranz-Politik" angekündigt. Gemeint ist damit, dass auch kleinere Delikte bestraft werden, was in der Praxis nicht immer der Fall ist. "Wir müssen wieder konsequent sein", erklärte NRWs Innenminister Herbert Reul von der CDU im Frühjahr in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Polizei müsse dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. "Wer die Regeln verletzt, muss mit einer passenden Sanktion rechnen", wird Reul zitiert. "Wir müssen hier im Kleinen anfangen, um uns den Respekt zurückzuholen."

Quelle: n-tv.de