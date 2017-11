Panorama

Schülerin sichtet Mann mit Waffe: Polizei umstellt Berufsschule in Duisburg

Großeinsatz im Duisburger Stadtgebiet: Bei der Polizei geht am Nachmittag ein Hinweis auf einen bewaffneten Mann an einer Berufsschule ein. Der Gebäudekomplex wird abgeriegelt. Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte rücken an.

Ein Amokalarm hat einen Großeinsatz der Polizei an einer Berufsschule in Duisburg ausgelöst. Eine Schülerin habe am Nachmittag einen bewaffneten auf dem Schulgelände gesehen, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin wurde ein vorbereiteter Notfallplan aktiviert.

Wie in solchen Verdachtsfällen üblich, wurde das Schulgelände umgehend von bewaffneten Polizisten abgeriegelt. Die Beamten vor Ort forderten Spezialeinsatzkräfte an. Diese begannen dann in einzelnen Teams damit, in den Räumen der Berufsschule nach verdächtigen Personen zu suchen.

Die Polizei Duisburg rief die Öffentlichkeit unter anderem über Twitter dazu auf, den Bereich um das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg zu meiden. Die Lage war zunächst noch unklar. Die Schülerin hatte ihre Beobachtungen einem Bericht der "Rheinischen Post" zufolge der Schulleiterin gemeldet, die die Polizei alarmierte. Die Rede war von einem Mann, der "möglicherweise mit zwei Waffen in der Hand die Schule verlassen" habe.

Erst nach Stunden konnte die Polizei eine vorläufige Entwarnung geben. Es wurde kein Tatverdächtiger gefunden, hieß es. Es gebe keine Hinweise auf eine Gewalttat. Noch ist offen, ob es sich nicht um einen Fehlalarm handelt. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

Der erste Notruf erreichte die Behörden gegen 14.50 Uhr. Nachdem Amokalarm ausgelöst worden war, verbarrikadierten sich Schüler und Lehrer in den Klassenräumen. Die Räumung der Schule zog sich über Stunden. Bewaffnete Beamte begleiteten Schüler und Lehrer auf dem Weg ins Freie. "Wir durchsuchen und sichern das Gebäude", teilte die Polizei mit. Die Schüler wurden zum Polizeipräsidium gebracht, wo sie von ihren Eltern abgeholt werden konnten.

Gegen 17.00 Uhr war die Berufsschule komplett evakuiert. "Wir haben bisher keine Hinweise auf Verletzte", berichtete ein Polizeisprecher. Die Lage sei "ruhig". Für besorgte Eltern und Angehörige der Schüler und des Schulpersonals wurde ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0201 - 829 1055 eingerichtet.

Quelle: n-tv.de