Ein Bahnmitarbeiter macht in einem ICE in Leipzig einen beunruhigenden Fund: Eine Steckdose zwischen den Sitzen wurde so manipuliert, dass eine Berührung lebensgefährlich hätte sein können. Die Bundespolizei warnt jetzt Passagiere.

Die Bundespolizei in Leipzig hat vor verdächtig aussehenden Steckdosen in ICE-Zügen der Deutschen Bahn gewarnt. Hintergrund ist eine manipulierte Steckdose, die am Dienstag im Leipziger Hauptbahnhof entdeckt worden ist.

Ragten etwa die metallenen Kontaktfähnchen aus der Steckdose heraus, sollten Passagiere diese auf keinen Fall berühren und umgehend das Bahnpersonal und die Polizei benachrichtigen, sagte eine Bundespolizeisprecherin ntv.de. "Man merkt es daran, dass, wenn man die Steckdose nutzen möchte, schon etwas drinnen steckt." Diese Metallfähnchen leiteten den Strom weiter. Bei einer Berührung könnte man einen gefährlichen Stromschlag bekommen.

Eine sachgemäße Steckdose: Die metallenen Kontaktfahnen sollten nicht herausragen. (Foto: imago/Thorsten Baering)

Ein Bahnmitarbeiter hatte vor zwei Tagen eine präparierte Steckdose in einem ICE im Leipziger Hauptbahnhof entdeckt, von der Lebensgefahr ausging. Der Angestellte hatte sich daraufhin am Dienstagnachmittag bei der Bundespolizei in Leipzig gemeldet. Ihm war laut Polizeimitteilung aufgefallen, dass sich zwischen zwei Sitzen ein ungewöhnlicher Stecker befand. "Er war so präpariert, dass es bei Berührung zu einem Stromschlag mit 230 Volt gekommen wäre", sagte die Polizeisprecherin. "Das kann lebensgefährlich werden."

Die Beamten befragen derzeit Mitarbeiter der Deutschen Bahn, des Reinigungsunternehmens sowie Zeugen. Ein früherer Vorfall sei ihnen nicht bekannt, sagte die Bundespolizeisprecherin in Leipzig. Die Bahn wollte sich bislang nicht zu dem Vorfall äußern. Der ICE kam aus Frankfurt am Main. Die Polizei ermittelt wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt.