In einem Londoner Park werden zwei tote Frauen entdeckt. Zwei Polizisten, die den Tatort bewachen, machen unerlaubt Fotos der Leichen - und teilen diese auf Whatsapp. Besonders perfide: Für eins der Bilder posiert einer der Beamten sogar mit den Toten. Die beiden müssen nun mit langen Haftstrafen rechnen.

Zwei britischen Polizisten drohen nach dem Austausch von Fotos ermordeter Schwestern über Whatsapp lange Haftstrafen. Die beiden Beamten im Alter von 33 und 47 Jahren müssten sich darüber im Klaren sein, dass sie wegen ihres Fehlverhaltens "höchstwahrscheinlich Freiheitsstrafen von einiger Dauer" bekommen würden, sagte der Richter Mark Lucraft in London. Das Urteil soll im Dezember fallen.

Die beiden Beamten der Londoner Polizei hatten vor Gericht eingeräumt, Fotos von den Leichen der beiden 27 und 46 Jahre alten Schwestern ausgetauscht zu haben. Die Polizisten waren eigentlich damit beauftragt worden, den Tatort in einem Londoner Park zu bewachen. Vor Gericht gaben sie nun zu, unerlaubt den Tatort betreten und Fotos gemacht zu haben. Der 33-jährige Polizist baute laut Staatsanwaltschaft zudem sein eigenes Gesicht in eines der Fotos mit den beiden Leichen im Hintergrund ein und schickte dieses unaufgefordert an eine Kollegin.

Angehörige mussten selbst nach Vermissten suchen

Die beiden Frauen waren im Juni vergangenen Jahres in einem Park im Stadtteil Wembley Park im Nordwesten der britischen Hauptstadt tot aufgefunden worden. In der vergangenen Woche wurde ein 19-Jähriger für den Mord zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Londoner Polizei steckt gerade in einer tiefen Vertrauenskrise. Ende September war ein Polizeibeamter wegen Entführung, Vergewaltigung und Mordes an einer jungen Frau zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Fall hatte in Großbritannien eine hitzige Debatte über die Sicherheit von Frauen ausgelöst. Im Oktober wurde ein Polizist aus derselben Einheit in einem anderen Vergewaltigungsfall angeklagt.

Im Fall der ermordeten Schwestern hatte die Londoner Polizei zunächst gar nicht reagiert: Die beiden Frauen waren nach einem Geburtstagspicknick von Freunden und Verwandten vermisst gemeldet worden. Da die Polizei nicht handelte, machten sich die Angehörigen selbst auf die Suche und fanden die Leichen in dem Park.