Hunderte Menschen mussten sich wegen des jungen Mannes in Quarantäne begeben.

Die Regeln in Australien sind klar: Wer positiv auf Corona getestet wird, muss sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Einem 19-Jährigen ist das aber offenbar egal. Er geht in einem Club feiern - nun droht ihm eine Haftstrafe.

Statt sich in Quarantäne zu begeben, soll ein 19-Jähriger in der südaustralischen Stadt Adelaide trotz eines positiven Corona-Tests in einem Club gefeiert haben. Er sei festgenommen worden, da er die Anweisungen des Notfallgesetzes nicht befolgt habe, teilte die Polizei mit. Der junge Mann wurde gegen Kaution freigelassen und soll nun im Februar vor Gericht erscheinen. Ihm droht eine Geldstrafe von bis zu 20.000 australischen Dollar (etwa 12.800 Euro) oder zwei Jahre Haft.

Er war von der Gesundheitsbehörde über sein positives Testergebnis informiert worden. Laut dem australischen Sender 9 News mussten sich Hunderte Menschen, die im selben Club gefeiert hatten, über die Feiertage in Quarantäne begeben. Mehrere Bars in der nahen Umgebung mussten vorsichtshalber schließen.

Auch Australien kämpft derzeit gegen die besonders ansteckende Omikron-Variante, die mittlerweile in jedem Bundesstaat und Territorium aufgetreten ist. In den meisten Teilen des Landes ist das Tragen von Masken wieder obligatorisch.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Australien laut der Webseite der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität vom Morgen mehr als 322.280 Corona-Infektionsfälle und mehr als 2200 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 verzeichnet.