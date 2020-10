Der starke Anstieg setzt sich fort: Den zweiten Tag in Folge verzeichnet das Robert-Koch-Institut Neuinfektionen in fünfstelliger Höhe. Fast halb Deutschland bewegt sich beim Fallaufkommen über der Obergrenze. Es gibt nur ein bescheidenes Anzeichen der Hoffnung.

Die Anzahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen ist den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge den zweiten Tag in Folge über die 10.000er Marke gestiegen. In den zurückliegenden 24 Stunden wurden im elektronischen Meldesystem des RKI insgesamt 11.242 nachgewiesene Coronavirus-Ansteckungen erfasst (Stand: 23. Oktober, 0.00 Uhr).

Der jüngste Tageszuwachs liegt deutlich über dem Niveau der Vorwoche: Am vergangenen Freitag hatte das RKI 7334 Neuinfektionen gezählt. Im Vergleich zum Vortag zeichnet sich jedoch ein Hoffnungsschimmer ab: Die Zahl der Neuinfektionen liegt leicht unter dem bisherigen Höchstwert. Am Donnerstag wurden mit insgesamt 11.287 neuen Fällen so viele nachgewiesene Ansteckungen binnen eines Tages bekannt wie noch nie zuvor seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Deutschland. Die Fallzahlen steigen - zumindest kurzfristig - offenbar nicht mehr ungebremst.

Noch ist es allerdings zu früh, um daraus schon auf eine mögliche Trendwende zu schließen. Üblicherweise steigt das Meldeaufkommen in der zweiten Wochenhälfte deutlich an. Die stärksten Meldetage sind regelmäßig kurz vor dem Wochenende zu beobachten. In der vergangenen Woche fiel die Spitze der Entwicklung auf den Samstag: Am 17. Oktober registrierte das RKI insgesamt 7830 Neuinfektionen.

Ohnehin liefern die Meldedaten nur eine Momentaufnahme zur Infektionslage, die aufgrund verschiedener Faktoren mit gewissen Schwächen und Unschärfen behaftet ist. Das tatsächliche Ausmaß des Ansteckungsgeschehens lässt sich anhand der Anzahl der erkannten und gemeldeten Fälle nur indirekt erfassen.

So liefert der Nachweis einer Ansteckung alleine in der Regel noch keine Hinweise zum mutmaßlichen Zeitpunkt der Infektion oder gar zum Krankheitsverlauf. Anhand zusätzlicher Angaben versuchen Experten beim RKI, ein belastbareres Bild der Lage zu erhalten. So liefert zum Beispiel das Nowcasting-Verfahren Hinweise zum mutmaßlichen Erkrankungsbeginn, woraus Epidemiologen des RKI unter anderem auch die Schätzungen zur Ansteckungsrate ableiten können.

In den von ntv.de ausgewerteten Angaben aus den 16 Bundesländern war die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Coronavirus-Fälle in Deutschland am Vorabend auf insgesamt 397.613 gestiegen. Das entspricht einem Tageszuwachs auf Länderbasis von in der Summe 11.714 neu gemeldeten Fälle.

Es gibt Anzeichen, dass sich der Anstieg vor dem Wochenende fortsetzen dürfte: Die Meldedaten aus Nordrhein-Westfalen - einem der drei am schwersten betroffenen Bundesländer - weisen am Freitagvormittag bereits einen neuen Höchswert von 2740 Neuinfektionen aus.

"Wir sind nicht machtlos", hatte RKI-Präsident Lothar Wieler erst am Vortag mit Blick auf das wichtigste Element der Pandemie-Abwehrstrategie bekräftigt. Das Verhalten der Öffentlichkeit kann demnach über den weiteren Verlauf der Ansteckungswelle entscheiden.

Es müssten sich mehr Menschen an die sogenannten AHA-plus-L-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske plus regelmäßiges Lüften) halten, appellierte er. Es müsse damit gerechnet werden, dass sich das Virus in einigen Regionen ansonsten stark und auch "unkontrolliert" ausbreiten könne.

Zahlreiche weitere Parameter belegen den Ernst der Lage: Das Durchschnittsalter der Infizierten nimmt von Woche zu Woche leicht zu. Die Zahl der schweren Krankheitsverläufe zieht ebenfalls erkennbar an. Bei der jüngsten Auswertung der Labordaten stieg die Positivenquote - also der Anteil der Virus-Nachweise an der Gesamtzahl der durchgeführten Corona-Tests - weiter an.

Auf der Deutschland-Karte leuchten immer mehr Regionen in alarmierenden Rottönen auf. Das Infektionsgeschehen der laufenden Coronavirus-Pandemie breitet sich offenkundig in nahezu allen Bundesländern auch in der Fläche aus.

Wie aus den am Morgen veröffentlichten Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, liegen mittlerweile 198 Städte, Bezirke und Landkreise beim Fallaufkommen über der Obergrenze. Davon überschreiten 35 Regionen derzeit sogar die Schwelle von 100 Neuinfektionen aus den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner.