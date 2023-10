Lage in Baltimore wieder ruhig Schütze verletzt fünf Menschen an US-Universität Artikel anhören

US-Universitäten sind immer wieder Ziel bewaffneter Schützen. Nun fallen Schüsse an der Morgan State University in Baltimore. Dabei sollen fünf Menschen verletzt worden sein. Angaben über den Schützen gibt es nicht.

Bei Schüssen auf einem Universitätscampus in der US-Metropole Baltimore sind fünf Menschen verletzt worden. Der Schusswaffenangriff im Bundesstaat Maryland habe sich am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr (Ortszeit) an der Morgan State University ereignet, teilte die Polizei mit. Keiner der 18 bis 22 Jahre alten Verletzten schwebe in Lebensgefahr. Der Chef der Hochschulpolizei, Lance Hatcher, führte aus, bei vier der Verletzten handele es sich um Morgan-State-Studenten. Mittlerweile hat die Universität die Aufforderung, Schutz zu suchen, wieder aufgehoben. Auch der Verkehr der Shuttlebusse auf dem Gelände sei wieder aufgenommen worden, schreibt die Bildungseinrichtung auf X.

Ein Mitarbeiter der Campus-Polizei der Universität, der bestätigte, dass mehrere Personen angeschossen wurden, machte keine weiteren Angaben zu den Schüssen, der Zahl der Opfer und der Schwere ihrer Verletzungen. Auch der Verbleib des möglichen Schützen ist offen. Die Polizei hatte zuvor erklärt, dass sich ein Schütze ("active shooter") im südlichen Bereich der Universität befand.

Die Universität bat die Menschen, die Umgebung eines Wohnheims und einer künstlerischen Fakultät zu meiden. Auf dem Campus war gerade die Homecoming-Woche im Gange und im Kunstzentrum fand am frühen Abend eine Krönungsveranstaltung für "Mister & Miss Morgan State University" statt.

Universitäten immer wieder Schauplatz von Schießereien

Die Morgan State University ist eine der ältesten historisch schwarzen Hochschulen in Maryland. Fast 9000 Studierende sind dort eingeschrieben.

Die Situation an der Morgan State University am Dienstagabend ist das jüngste, aber nicht das einzige Beispiel für einen Schützen, der einen Hochschulcampus bedrohte. Im August wurde ein Student an der University of North Carolina in Chapel Hill angeklagt, ein Fakultätsmitglied getötet zu haben. Später im selben Monat fuhr ein weißer Bewaffneter auf den Campus der Edward Waters University in Jacksonville (Florida), einem historisch schwarzen College, zog sich eine kugelsichere Weste an und tötete in einem nahe gelegenen Geschäft drei Schwarze. Im Februar tötete ein Schütze auf dem Campus der Michigan State University drei Studenten und verletzte fünf weitere.