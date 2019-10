Synagoge in Halle angegriffen Schützen in Kampfmontur töten zwei Menschen

In Halle fallen zur Mittagszeit Schüsse. Mehrere Männer in Kampfmontur schießen um sich. Eines der Ziele ist ein Döner-Imbiss, ein anderes die Synagoge. Deren Sicherheitstüren halten stand. Die Polizei meldet zwei Tote und eine Festnahme. Die Stadt spricht von einer Amok-Lage.

Schwer bewaffnete Täter haben mitten in Halle/Saale zwei Menschen erschossen und die Flucht ergriffen. Die Stadt Halle sprach von einer "Amoklage". Ein Todesopfer lag gegenüber einer Synagoge, über das zweite gab es noch keine gesicherten Informationen. Ein Täter soll aber in einen nahe gelegenen Döner-Imbiss geschossen haben, wie mehrere Augenzeugen berichteten. Die Gegend um das Lokal - etwa 600 Meter entfernt von der Synagoge - war abgesperrt. Die Stadt rief die Menschen überall in Halle dazu auf, in Sicherheit in Gebäuden zu bleiben. Der Generalbundesanwalt zog die Ermittlungen an sich. Auch ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte in Berlin, die Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt. Die Polizei warnte vor Spekulationen.

Die Verdächtigen versuchten nach Informationen des "Spiegel", in die nahe gelegene Synagoge einzudringen. Max Privorotzki, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, bestätigte dem Magazin den Vorfall. "Momentan sind 70 bis 80 Personen in der Synagoge", sagte Privorotzki demnach. Die Sicherheitsvorkehrungen am Eingang hätten "dem Angriff standgehalten", sagte er weiter. Gegenwärtig begehen Juden auf der ganzen Welt Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Auch deshalb befanden sich wohl so viele Mitglieder in dem Gotteshaus.

Die mutmaßlichen Täter seien später in einem Fahrzeug geflohen. Einer der Männer trug laut Fotos und Videos von Augenzeugen einen Helm und Kleidung, die einer Kampfmontur ähnelten. Laut "Spiegel" trennten sich die beiden Täter nach dem Angriff - einer der Verdächtigen floh im Taxi und konnte auf der Autobahn gestoppt werden.

Angriff auf den Döner-Laden

Ein Zeuge berichtete n-tv, wie er den Angriff in einem Dönerladen erlebte. Ein Mann in grüner Jacke und Stahlhelm habe sich dem Geschäft mit Sturmgewehr und Helm genähert. Er habe "so etwas wie eine Granate" geworfen. "Dann hat er mindestens einmal in den Laden geschossen...Der Mann hinter mir muss wohl verstorben sein."

Anwohner hatten nach Informationen der "Mitteldeutschen Zeitung" beobachtet, wie ein Mann sich an der Tür in der Humboldt-Straße zu schaffen gemacht habe. Später habe der Mann auf eine Passantin geschossen. Nach Angaben der "Bild" wurde mindestens eine Frau getötet. Die Angreifer seien in Richtung Leipzig unterwegs. Der Hauptbahnhof Halle/Saale wurde nach Bahnangaben wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt.

Leipzig und Dresden verstärkten derweil den Polizeischutz vor Synagogen. Einer dpa-Reporterin zufolge stehen etwa fünf Polizisten vor dem Gebäude in der Leipziger Innenstadt, davon sind mit Maschinenpistolen bewaffnet. Weitere Maßnahmen seien bislang noch nicht getroffen worden, so ein Sprecher. Man wolle das weitere Geschehen abwarten und dann entscheiden. Auch vor der Synagoge in Dresden wurde nach Angaben der Polizei der Polizeischutz erhöht.

Auch im nahegelegenen Landsberg fielen Schüsse

Auch in Landsberg, das rund 15 Kilometer östlich von Halle liegt, sind Schüsse gefallen. Die Behörden versandten eine amtliche Gefahrendurchsage für die Stadt Landsberg in der Gemeinde Kabelsketal: "Schusswaffengebrauch im Bereich Landsberg, Gebäude und Wohnungen nicht verlassen. Von Fenstern und Türen fern bleiben. Handlungsempfehlungen: Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an. Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien. Suchen Sie sofort eine Deckung auf. Meiden Sie Glasflächen." Weitere Informationen zu den Schüssen in Landsberg gab es zunächst nicht.

Auch die Bewohner von Halle erhielten eine Warnung, in ihren Häusern zu bleiben. "Schusswaffengebrauch im Stadtgebiet. Gebäude und Wohnungen nicht verlassen. Von Fenstern und Türen fern bleiben. Hinweise: Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an."

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff zeigte sich erschüttert über die tödlichen Schüsse in Halle. "Ich bin entsetzt über diese verabscheuenswürdige Tat", erklärte Haseloff. Dadurch seien nicht nur Menschen zu Tode gekommen, die Tat sei "auch ein feiger Anschlag auf das friedliche Zusammenleben in unserem Land". Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

Die Hintergründe des Angriffs sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums noch unklar. Das sagte ein Sprecher des Hauses von Innenminister Horst Seehofer. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, die Bundesregierung hoffe, dass der Täter oder die Täter schnell gefasst würden. Sicherheitskreise vermuteten derzeit eher einen rechtsextremen Hintergrund der Tat, berichtete der "Tagesspiegel". Ob ein Zusammenhang zu den Razzien besteht, die gegen Rechtsextreme nach Drohungen gegen Moscheen in vier Bundesländern stattgefunden haben, war noch völlig unklar.

+++ Die Lage ist derzeit noch unübersichtlich. +++ Weitere Informationen folgen.+++