In der Kieler Bucht weht am Nachmittag eine steife Brise. Zwei Seglern wird das stürmische Wetter zum Verhängnis: Ihre Segeljacht geht vor Schönberg unter. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger fischt den Mann und die Frau rechtzeitig aus dem Wasser.

Seenotretter der Station Laboe haben in der Kieler Bucht zwei Schiffbrüchige gerettet, deren Segeljacht nach starkem Wassereinbruch gesunken war. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilt, wurde die Rettungsleitstelle am Nachmittag informiert, dass vor Schönberg eine Yacht untergeht. Daraufhin sei der in Laboe stationierte Seenotrettungskreuzer "Berlin" alarmiert worden.

... und das Tochterboot "Steppke" sind ein eingespieltes Rettungsteam. (Foto: picture alliance/dpa/picture alliance)

Als die Seenotretter die Schiffbrüchigen etwa 1,6 Seemeilen (rund drei Kilometer) vor Schönberg erreichten, schaute von der zwölf Meter langen Segeljacht nur noch der Mast aus dem Wasser. Die Besatzung, ein Mann und eine Frau, konnte sich in ein kleines Beiboot retten, das etwa 300 Meter vom Untergangsort entfernt in kabbeliger See trieb. Das kleine Tochterboot "Steppke" der "Berlin" nahm die beiden Schiffbrüchigen an Bord und brachte sie sicher an Land.

Die Segler seien wohlauf, aber sicherheitshalber an einen Rettungswagen übergeben worden, teilte die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger weiter mit. Die Wasserschutzpolizei Kiel nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte starker Wind bis Stärke sieben auf der zwölfstufigen Beaufort-Tabelle. Das entspricht Windgeschwindigkeiten von ungefähr 50 bis 61 km/h und sich türmende See. Die Wellen waren den Angaben zufolge einen Meter hoch. Die Wassertemperatur lag bei fünf Grad Celsius.

Die Seenotretter leisten jedes Jahr etwa 3500 Menschen, die auf Nord- oder Ostsee in Not geraten, Hilfe. Auf 55 Stationen halten sie zwischen Borkum und Ueckermünde rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote verschiedener Größen einsatzbereit.