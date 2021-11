Im nordrhein-westfälischen Büren spielt ein siebenjähriger Junge mit einem Freund in der Nähe einer Kapelle. Bei dem Versuch auf das Gedenkkreuz zu klettern, wird er tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt.

In Büren ist ein Siebenjähriger von einem abbrechenden Gedenkkreuz aus Stein erschlagen worden. Wie die Polizei in Paderborn mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstagnachmittag, während der Junge mit einem etwa gleichaltrigen Begleiter in der nähe einer Kapelle an einem Gedenkkreuz spielte.

Nach Angaben der Beamten war das 90 Zentimeter hohe Sandsteinkreuz von seinem Betonsockel abgebrochen und auf das Kind gestürzt. Wie RP Online berichtet, soll der Junge versucht haben, auf das Kreuz zu klettern, als es plötzlich umkippte und das Kind unter sich begrub.

Der andere Junge verständigte danach sofort seine Eltern, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten. Diese wählten den Notruf. Trotz der Wiederbelebungsmaßnamen durch Notärzte und Sanitäter starb der Siebenjährige aber an seinen schweren Verletzungen.

Nun ermittelt die Polizei den Hergang, auch die Staatsanwaltschaft wurde von den Beamten eingeschaltet. Ein Sachverständiger wurde mit der Untersuchung beauftragt, das Kreuz beschlagnahmt. Zudem soll eine Obduktion des verstorbenen Jungen weitere Erkenntnisse liefern.