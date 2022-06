Drei Tage lang steht das Werk "People's Justice" am Friedrichsplatz in Kassel. Das Banner des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi enthält in den Augen vieler Betrachter klare antisemitische Motive. Die Empörung ist groß. Die Documenta-Verantwortlichen reagieren spät, jetzt greift die Stadt durch.

Die heftig umstrittene großflächige Banner-Installation auf der Documenta in Kassel wird abgebaut. Dies solle noch im Lauf des Tages geschehen, sagte Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle. Das Werk namens "People's Justice" des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi hatte für eine Welle der Empörung gesorgt, viele sehen antisemitische Motive.

Die Installation zeigt unter anderem einen Soldaten mit Schweinsgesicht. Er trägt ein Halstuch mit einem Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift "Mossad" - die Bezeichnung des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Die Verantwortlichen der Documenta hatten zunächst entschieden, das Werk mit schwarzen Stoffbahnen zu verhängen - erst drei Tage, nachdem es installiert worden war.

Bevor die Entscheidung der Stadt bekannt wurde, hatte sich unter anderem Kulturstaatsministerin Claudia Roth für die Entfernung der umstrittenen Installation ausgesprochen. Das Werk weise eindeutig antisemitische Bildelemente auf, sagte sie in Berlin. Die bloße Verhüllung und die Erklärung des Künstlerkollektivs Taring Padi dazu seien inakzeptabel. Zudem müsse geklärt werden, wie es zu der Installation dieses Bildes überhaupt habe kommen können. Die Verantwortlichen müssten weiterhin sicherstellen, dass auf der Ausstellung in Kassel nicht weitere "eindeutig antisemitische Bildelemente" gezeigt würden.

Nach Ansicht von Hessens Kunstministerin Angela Dorn hat der Antisemitismus-Eklat schwerwiegende Auswirkungen. "Der bereits entstandene Schaden ist nicht zu relativieren", sagte die Grünen-Politikerin. "Im Gegenteil, wir müssen aufarbeiten, wie es bei der Documenta geschehen konnte, dass eine solche Bildsprache öffentlich gezeigt wurde." Auch die weiteren Werke vor allem der betreffenden Künstlergruppe müssten "im Sinne verantwortungsvollen Kuratierens" genauer in den Blick genommen werden. Es sei höchste Zeit, das Gespräch darüber zu führen, "warum diese Bilder hier auf Widerstand und Ablehnung stoßen und aus welcher Weltsicht sie entstanden sind."