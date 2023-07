Zwischen 1987 und 2001 ermordet Michel Fourniret sieben Mädchen und junge Frauen, er wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun wird sein Sohn in Nizza in Gewahrsam genommen. Er soll versucht haben, eine 16-Jährige zu vergewaltigen.

Der Sohn des französischen Serienmörders Michel Fourniret ist wegen versuchter Vergewaltigung einer Jugendlichen in Gewahrsam genommen worden. Die Gewahrsamnahme von Selim Fourniret sei am Sonntag in Nizza erfolgt, hieß es von der Staatsanwaltschaft der südfranzösischen Stadt. Nach Informationen der Zeitung "Le Parisien" soll Fourniret versucht haben, eine 16-Jährige in einem Fahrstuhl zu vergewaltigen. Danach sei er geflohen, schließlich aber gefasst worden.

Selim Fourniret ist der Sohn von Michel Fourniret und dessen früherer Frau Monique Olivier. Er kam 1988, ein Jahr nach dem Kennenlernen seiner Eltern, zur Welt. 2010 ließen sich seine Eltern scheiden. Einem Bericht der Zeitung "Parisien" zufolge lebt Selim Fourniret seit einigen Jahren unter anderem Namen an der Côte d'Azur.

Michel Fourniret war am 10. Mai 2021 im Alter von 79 Jahren gestorben. Wegen seiner Taten war er als "Monster der Ardennen" bekannt geworden. Er wurde 2003 in Belgien gefasst, als er versuchte, ein Mädchen zu entführen. Fourniret wurde in Frankreich wegen des Mordes an sieben Mädchen und jungen Frauen in den Jahren 1987 bis 2001 zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch Monique Olivier, die ihm bei der "Jagd auf Jungfrauen" geholfen hatte, soll wegen Beihilfe zu fünf Morden und einer Vergewaltigung lebenslang in Haft bleiben.

Fourniret hatte seine spätere Frau in den 80er Jahren kennengelernt, als er wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß. Beide ließen sich nach seiner Freilassung 1987 zunächst in einem Dorf südöstlich von Paris nieder. Dort begann die mörderische Karriere Fournirets: Teilweise suchte das Paar über Anzeigen für Au-Pair-Mädchen nach Opfern. Sie zogen immer wieder um, was es den Ermittlern erschwerte, Fourniret auf die Spur zu kommen.