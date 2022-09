Menschenleere Bahnsteige in Köln.

Reisende in und um Köln brauchen aktuell einen langen Atem. Im Hauptbahnhof der Stadt können wegen Problemen in einem Stellwerk keine Fernverkehrszüge mehr halten. Im Nahverkehr fallen teilweise Züge aus. Die Störung hält wohl noch bis Samstag an.

Wegen eines kaputten Stellwerks am Kölner Hauptbahnhof könnte es womöglich noch bis zum Samstag erhebliche Beeinträchtigungen im Zugverkehr geben. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Ein Wassereinbruch hatte das Stellwerk beschädigt und den Hauptbahnhof nahezu komplett lahmgelegt, wie ein Bahnsprecher sagte. Außer S-Bahnen könnten keine Züge dort halten.

Es komme zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen. Fernverkehrszüge würden - wenn möglich - über den rechtsrheinischen Bahnhof Köln Messe/Deutz umgeleitet. Reisende mit Ziel Köln Hauptbahnhof wurden gebeten, in Deutz auszusteigen und sich dann per S-Bahn oder zu Fuß auf die linke Rheinseite zu begeben. Nahverkehrszüge wurden ebenfalls umgeleitet oder entfielen zum Teil.

Technik wurde massiv beschädigt

Laut Bahn halten einzelne Züge ersatzweise in Köln Süd, Recklinghausen, Siegburg/Bonn oder Bonn-Beuel. Bei Umleitungen entstehe eine Verspätung von etwa 15 Minuten. Betroffen sind im Fernverkehr unter anderem die Verbindungen über Köln zwischen Brüssel/Amsterdam und Frankfurt oder auch Hamburg und der Schweiz.

Am Vormittag sei es außerhalb des Bahngeländes zu einem Wasserschaden gekommen, erklärte die Bahn. Daraufhin sei Wasser in das neben dem Bahnhof stehende Stellwerk geflossen und habe die Technik massiv beschädigt. Die Reparatur sei aufwendig, weil Kabel und andere Teile ausgetauscht werden müssten. Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Entstörung.