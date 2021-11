Drei Bergsteiger aus Frankreich wollen einen 6000 Meter hohen Gipfel in der Nähe des Mount Everest besteigen. Offenbar kehren sie wegen schlechten Wetters um und werden von einer Lawine überrascht. Nun findet ein Suchtrupp die Leichen der Männer.

Ein nepalesisches Spezialteam hat die Leichen von drei jungen französischen Bergsteigern in der Nähe des Mount Everests gefunden. Sie sollten bald in die Hauptstadt Kathmandu gebracht werden, wo es Autopsien geben werde, sagte ein örtlicher Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Bergsteiger hatten ein Nachwuchsprogramm beim Französischen Verband der Alpen- und Bergvereine absolviert.

Seit Ende Oktober wurden die Männer vermisst. Sie waren Teil einer achtköpfigen Expedition, die sich in zwei Gruppen aufgeteilt hatte. Die drei Bergsteiger wollten den Mingbo Eiger, einen 6000 Meter hohen Gipfel in der Nähe des Mount Everest, besteigen. Sie meldeten sich zuletzt am 26. Oktober über ein Satellitentelefon von ihrem Lager aus.

Die Männer hatten ihren Versuch, den Gipfel zu erreichen, offenbar abgebrochen und waren umgekehrt, als eine Lawine niederging. Schlechte Wetterbedingungen hatten die Suche nach den Vermissten zuletzt erschwert.