Rettung in letzter Sekunde Tapferer Yorkie schüttelt Adlerklauen ab

Das Sprichwort billigt ja eher Katzen mehrere Leben zu. In Kanada zeigt ein Welpe, dass dies aber auch für Hunde zutreffen könnte. Bei der Begegnung mit einem riesigen Weißkopfseeadler liefert die acht Monate alte Coco jedenfalls eine beeindruckende Vorstellung ab.

Ein Ausflug in den Vorgarten, das ist doch für einen Hundewelpen genau das richtige Maß an Abenteuer. Das dachte sich vermutlich auch eine Familie in der kanadischen Provinz British Columbia, als sie ihre Yorkshire-Hündin Coco unbeaufsichtigt vor der Terrasse herumtollen ließ.

Die acht Monate alte Hündin schien zunächst auch jede Menge Spaß zu haben. Ihr Besitzer Justin Dudoward berichtet, dass das Hündchen sich Holz gesucht hatte, um es zu zerbeißen. Doch dann nimmt der Ausflug eine dramatische Wende. In einem 23-sekündigen Video, das Dudoward bei Facebook teilte, ist zu sehen, wie Coco aufgeregt beginnt zu bellen. Im nächsten Moment taucht ein Weißkopfseeadler im Bild auf und setzt an, sich den Hundewelpen als nächste Mahlzeit zu holen.

Gerade ist Coco noch auf der Veranda, im nächsten packt der Adler die Hündin und versucht, mit ihr davonzufliegen. Zu hören ist lediglich das Wimmern des Hundes. Das Schicksal der kleinen Hündin scheint besiegelt. Doch dann taucht Coco plötzlich wieder im Bild auf, immer noch winselnd und rettet sich in letzter Not vor die Haustür. "Es war wirklich beängstigend", erzählte Dudoward dem Videoportal "Storyful".

Glück im Unglück

Inzwischen ist auch die Familie aufmerksam geworden, seine Tochter habe vor Angst geschrien, erzählt der Mann. Schnell bringen sie Coco in Sicherheit. Zunächst sieht es so aus, als habe die Hündin bei ihrer Begegnung mit dem Adler nur Kratzer davongetragen. Doch die messerscharfen Krallen des riesigen Vogels hinterlassen schwere Verletzungen. Coco muss beim Tierarzt behandelt werden, nachdem die Familie bemerkt, dass Teile ihres Darmes durch eine Verletzung am Bauch heraushängen.

Wie nah die Hündin dem sicheren Tod ist, versteht die Familie erst, als sie die Überwachungsbilder von ihrer Eingangstür anschaut. Aber auch diesmal erweist sich die Hündin als Kämpferin. Nach drei Behandlungstagen sei Coco wieder ganz normal gewesen, so Dudoward. Das Hündchen spiele jetzt wieder im Garten des Hauses im Dorf Metlakatla, "als sei nichts passiert".