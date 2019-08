Nach der Räumung am Flughafen München wurde ein Mann gefasst. Er ist ins Terminal gelangt, obwohl er nur einen Teil der Sicherheitskontrolle passiert hat. Jetzt muss die Polizei prüfen, wo sich der Passagier in der Zwischenzeit aufgehalten hat.

Die Abfertigung von Passagieren am Münchner Flughafen ist nach einer Räumung wieder komplett angelaufen. Nachdem Fluggäste zunächst nur wieder ins Terminal 1 konnten, sei nun auch das Terminal 2 freigegeben, sagte ein Sprecher des Flughafens.

Zuvor war eine gesuchte Person nach Angaben der Bundespolizei gefasst worden. Das sagte ein Sprecher des Airports. Nun müsse die Polizei prüfen, wo sich der Passagier zwischenzeitlich aufgehalten habe. Der Fluggast war ersten Erkenntnissen zufolge aus einem sogenannten nicht sicheren Drittstaat am Airport angekommen und vor einer Einreisekontrolle über eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Daraufhin wurde die Abfertigung in beiden Terminals zeitweise gestoppt und die entsprechenden Gebäudeteile geräumt.

Alle Menschen aus dem entsprechenden Teil im Terminal 2 mussten noch einmal kontrolliert werden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Denkbar ist, dass die gesuchte Person mit einem Bus zum Terminal 1 gelangte. Daher war auch dort in den Bereichen B und C die Abfertigung zeitweise eingestellt worden, wie der Flughafensprecher sagte.

Wegen der Räumung am Münchner Flughafen sind mehr als 50 Starts und Landungen abgesagt worden. Die Zahl der verspäteten Maschinen halte sich aber in Grenzen, sagte ein Airport-Sprecher. Insgesamt waren dort etwa 1200 Starts und Landungen geplant. Im Schnitt seien an einem solchen Tag 120.000 Passagiere unterwegs. München hat Deutschlands zweitgrößten Flughafen. Von den annullierten Flügen dürften rund 7500 Fluggäste betroffen sein.