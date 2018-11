Panorama

Neue Hoffnung in Argentinien: US-Experten entdecken verschollenes U-Boot

Das schwerste Unglück der argentinischen Seefahrt steht womöglich kurz vor der Aufklärung: Fast genau ein Jahr nach dem letzten Kontakt mit U-Boot "San Juan" geben die Behörden den Fund des Wracks bekannt. Noch ist unklar, was genau im Inneren geschah.

Ein Jahr nach dem Verschwinden des argentinischen U-Boots "ARA San Juan" haben Ortungsexperten das Wrack im Atlantik entdeckt. Die US-Firma Ocean Infinity habe das gesunkene Boot im Meer geortet, teilte das argentinische Militär mit. Zum Zustand des Wracks und zur genauen Lage gab es zunächst keine weiteren Angaben.

Für die Angehörigen der Besatzung reißt der Fund alte Wunde auf. Zugleich besteht aber auch Hoffnung, ein Jahr nach dem tragischen Unglücksfall das genaue Schicksal der 44-köpfigen Besatzung aufklären zu können. "Wir bitten um Respekt und um Anerkennung für jene, die ihrer Heimreise nun einen Schritt näher gekommen sind", hieß es in einer ersten Reaktion der Familien der 44 vermissten Seeleute. "Wir empfinden in diesem Momenten so viele Gefühle."

Der Kontakt zur "San Juan" war am 15. November 2017 abgerissen. In den ersten Tagen nach dem Unglücksfall hatten die Familien der Seeleute noch auf ein Lebenszeichen oder ein Wunder gehofft. Die "ARA San Juan", ein dieselelektrisches U-Boot aus deutscher Produktion, blieb jedoch bis zuletzt verschollen.

Die argentinische Marine, die erst Tage nach dem Verschwinden Probleme mit dem U-Boot eingeräumt hatte, gab die Suche, an der sich zeitweise Spezialkräfte aus 13 Nationen beteiligt hatten, nach mehreren Wochen auf. Aufgrund der begrenzten Sauerstoffvorräte im Inneren des U-Boots und angesichts der Bedingungen auf hoher See waren Experten bereits nach Tagen davon ausgegangen, dass niemand die Vorfälle an Bord überlebt haben dürfte. Die Behörden erklärten die Besatzung, darunter den ersten weiblichen Offizier der argentinischen Unterwasserstreitkräfte, schließlich offiziell für tot.

Mit dem Fund des Wracks bestehen nun realistische Aussichten, die letzten Stunden und Minuten an Bord des havarierten U-Boots rekonstruieren zu können. Bekannt war bislang, dass es an Bord kurz vor dem Totalverlust des Bootes technische Schwierigkeiten gab. In ihrem letzten Funkspruch im November 2017 hatte der Kapitän des U-Boots einen Kurzschluss und ein Feuer an Bord gemeldet. Kurz darauf zeichneten Unterwassermikrofone im Südatlantik eine schwere Explosion auf.

Die argentinische Marine hatte die Suche nach dem Wrack aus Kostengründen nach einigen Wochen eingestellt. Die Angehörigen forderten monatelang eine Fortsetzung der Suche. Im Februar lobte das argentinische Verteidigungsministerium eine Belohnung von fünf Millionen Dollar (4,4 Millionen Euro) für nützliche Hinweise auf den Verbleib der "San Juan" aus. Im September schließlich teilte das Ministerium mit, dass die Suche wieder aufgenommen und von der US-Firma Ocean Infinity übernommen werde. Das Unternehmen verfügt über Spezialschiffe zur Erforschung des Meeresgrunds in großen Tiefen. Das Suchgebiet, in dem die Tiefseeroboter von Ocean Infinity zum Einsatz kamen, liegt früheren Angaben zufolge rund 550 Kilometer östlich der argentinischen Küstenstadt Comodoro Rivadavia.

Quelle: n-tv.de